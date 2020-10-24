Около 50 белорусских активисток-оппозиционеров 24 октября устроили марш в Киеве в знак солидарности с согражданами в Беларуси. Митингующие прошли от Михайловской площади через "стеклянный" пешеходный мост до Майдана.

Как прошел марш

Акция имела название "Женский марш без цветов", однако на марш собрались не только девушки, а некоторые из участников все же принес цветы. Об этом сообщает Укринформ. Активисты несли бело-красно-белые флаги и плакаты.

Кстати В Беларуси состоялся "женский" марш: фото, видео

По словам организаторов марша, в Минске и регионах, в Украине, Штатах, Франции и Австралии, Италии, Австрии, Германии и многих других странах активисты выходили в белом, с цветами, с улыбками, однако их не услышали.

Мы хотим заявить – хватит! Хватит сажать наших подруг! Хватит сажать белорусский народ! Хватит запугивать нас! Мы будем выходить друг за друга и будем добиваться соблюдения наших прав,

– подчеркнула одна из организаторов.

Кроме того, активисты рассказали, что находятся в Украине, но, придя на марш, хотят поддержать своих соотечественников, в частности белорусок в тюрьмах.

Обратите внимание! Протесты в Беларуси проходят более 2 месяцев. Традиционно женщины по всей стране выходят на воскресные марши. Подробнее о ходе событий в Беларуси читайте здесь.

Смотрите видео марша белорусок в Киеве: