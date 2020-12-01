Лидер белорусской оппозиции заявила, что народ требует освобождения всех политзаключенных. Сейчас в Беларуси их 145.

Она отметила, что ее муж Сергей уже пол года сидит в следственном изоляторе. Об этом Светлана Тихановская сообщила в своем твиттере.

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Общение только через адвоката

По ее словам, они общаются только через письма и адвоката.

Однажды он смог мне позвонить. Наша 5-летняя дочь спрашивает, жив ли ее отец. А наша семья – это просто случай среди 145 других в Беларуси,

– написала оппозиционерка.

Обратите внимание! Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако еще во время предвыборной кампании оппозиционера взяли под стражу.

Политзаключенные не сделали ничего противозаконного

Лидер также подчеркнула, что никто из политзаключенных не сделал ничего противозаконного. Она добавила: "Некоторые политзаключенные не доживут до рождения первенца. Некоторые потеряют свой бизнес. Некоторые без всякой медицинской помощи нанесут непоправимый вред здоровью, страдая от COVID-19".

My husband Siarhei Tsikhanouski has been imprisoned for half a year already. We communicate only through letters and his lawyer. He was able to call me once. Our 5-year-old daughter asks if her father is alive. And our family is just a case among 145 others in #Belarus. pic.twitter.com/KR82COEe6w — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 30, 2020

Борьба с режимом

Тихановская также призвала Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и Канаду ввести санкции и поддержать белорусов в их борьбе с режимом.

Ранее она заявила, что хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим! Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.