Белорусский народ требует освободить 145 политзаключенных, – Тихановская
Лидер белорусской оппозиции заявила, что народ требует освобождения всех политзаключенных. Сейчас в Беларуси их 145.
Она отметила, что ее муж Сергей уже пол года сидит в следственном изоляторе. Об этом Светлана Тихановская сообщила в своем твиттере.
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Общение только через адвоката
По ее словам, они общаются только через письма и адвоката.
Однажды он смог мне позвонить. Наша 5-летняя дочь спрашивает, жив ли ее отец. А наша семья – это просто случай среди 145 других в Беларуси,
– написала оппозиционерка.
Политзаключенные не сделали ничего противозаконного
Лидер также подчеркнула, что никто из политзаключенных не сделал ничего противозаконного. Она добавила: "Некоторые политзаключенные не доживут до рождения первенца. Некоторые потеряют свой бизнес. Некоторые без всякой медицинской помощи нанесут непоправимый вред здоровью, страдая от COVID-19".
Борьба с режимом
Тихановская также призвала Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и Канаду ввести санкции и поддержать белорусов в их борьбе с режимом.
Ранее она заявила, что хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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