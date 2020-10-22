Белорусский поэт показал знак "виктория": его арестовали на две недели
Суд Центрального района Минска приговорил белорусского поэта Дмитрия Строцева. Ему дали 13 суток административного ареста за якобы участие в "несанкционированном мероприятии".
Судебное заседание в Минске состоялось почти в полночь 21 октября. А обвинение выдвинули на основе видеозаписи. Об этом рассказала жена Дмитрия Строцева – Анна, которая была на суде, пишет "Радио Свобода".
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У них якобы есть видео с камеры, на котором 4 октября рядом с Дмитрием идет колонна людей с флагами. А он показывает знак "виктория",
– отметила жена поэта.
И добавила, что в Беларуси теперь этого достаточно, чтобы посадить человека на 13 суток.
Дмитрий, по словам жены, сообщил суду, что его задержали накануне возле дома, не разрешили позвонить родственникам. Примерно в 19:00 Строцеву сказали, что супруге сообщили о задержании. Хотя это неправда: Анна заявила об исчезновении мужа в 23:00.
Женщина добавила, что поэт ни на что не жаловался. Сейчас она пытается передать необходимые ему лекарства.
Что известно об исчезновении Строцева
- Поэт исчез утром 21 октября. Позже родственники нашли его имя в списках задержанных на улице Окрестина.
- Строцев участвовал в акциях протеста против фальсификации выборов и открыто писал об этом. О ситуации в Беларуси он также рассказывал в своей поэзии.
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