Суд Центрального района Минска приговорил белорусского поэта Дмитрия Строцева. Ему дали 13 суток административного ареста за якобы участие в "несанкционированном мероприятии".

Судебное заседание в Минске состоялось почти в полночь 21 октября. А обвинение выдвинули на основе видеозаписи. Об этом рассказала жена Дмитрия Строцева – Анна, которая была на суде, пишет "Радио Свобода".

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У них якобы есть видео с камеры, на котором 4 октября рядом с Дмитрием идет колонна людей с флагами. А он показывает знак "виктория",

– отметила жена поэта.

И добавила, что в Беларуси теперь этого достаточно, чтобы посадить человека на 13 суток.

Дмитрий, по словам жены, сообщил суду, что его задержали накануне возле дома, не разрешили позвонить родственникам. Примерно в 19:00 Строцеву сказали, что супруге сообщили о задержании. Хотя это неправда: Анна заявила об исчезновении мужа в 23:00.

Женщина добавила, что поэт ни на что не жаловался. Сейчас она пытается передать необходимые ему лекарства.

Что известно об исчезновении Строцева

Поэт исчез утром 21 октября. Позже родственники нашли его имя в списках задержанных на улице Окрестина.

Строцев участвовал в акциях протеста против фальсификации выборов и открыто писал об этом. О ситуации в Беларуси он также рассказывал в своей поэзии.

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Что такое знак "виктория"? Распространенный жест, означающий победу или мир. Показывается указательным и средним пальцами руки, направленными вверх в форме латинской буквы V.

Обратите внимание! Более двух месяцев в Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко. Силовики и в дальнейшем применяют насилие против демонстрантов и задерживают их. С начала акций, по информации оппозиции, уже задержали более 12 тысяч человек. Больше о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.