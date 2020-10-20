Главный оппозиционный телеграм-канал Беларуси NEXTA-Live и логотип NEXTA признали экстремистскими материалами. Такое решение принял суд Центрального района Минска 20 октября.

В чем обвиняют NEXTA-Live

Телеграм-канал NEXTA-Live обвиняют в организации массовых беспорядков и публичных призывах к ним. Об этом сообщило агенство БЕЛТА.

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Суд решил, что материалы, которые публиковал NEXTA-Live в течение 9 – 11 августа, имеют призывы к экстремистской деятельности.

Как накажут телеграм-канал

Министерство информации Беларуси добавит NEXTA-Live и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов.

Кроме того, министерство должно ограничить доступ ко всем информационным ресурсам, которые содержат в названии словесную или визуальную символику NEXTA.

Ребрендинг канала и изменение его логотипа не будет основанием для исключения NEXTA-Live из списка экстремистских материалов.

Силовики Беларуси продолжают собирать информацию о других оппозиционных интернет-ресурсах. Вероятно, в дальнейшем их ждет судьба NEXTA-Live.

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Реакция NEXTA-Live

В телеграм-канале опубликовали пост, в котором говорится о желании модераторов все-таки провести ребрендинг канала. Кроме того, NEXTA-Live подчеркнул, что экстремистами их признали по требованию карателей, которые "без опознавательных знаков бегают по Минску, стреляя в мирных людей".

Когда насилие и экстремизм со стороны государства становятся законом, борьба с ними становится обязанностью,

– говорится в сообщении.

Что известно о NEXTA-Live

NEXTA-Live входит в 10 самых популярных телеграм-каналов в мире.

Его основателем является 22-летний Степан Путило – белорусский журналист и блогер.

С начала протестов в Беларуси NEXTA-Live освещал деятельность оппозиции. Фактически телеграм-канал стал главным источником связи белорусских протестующих.



Логотип NEXTA / Телеграм-канал NEXTA-Live