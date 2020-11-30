Государственное телевидение Беларуси привлекает одних и тех же людей в качестве экспертов по различным вопросам. Они кочуют по телеканалам, каждый раз меняя амплуа.

На государственных каналах Беларуси заметили одних и тех же людей, которые появляются в разных сюжетах, выполняя различные роли. Об этом сообщает "Настоящее время".

Ранее Мировые бренды забирают рекламу с белорусского телевидения, – СМИ

Юлия Артюх, например, "многодетная мать", "участница автопробега" и даже телеведущая. А в России она также популярна как "жена офицера".



Юлия Артюх как многодетная мама / Скриншот из видео



Она участница автопробега за Лукашенко / Скриншот из видео



И даже телеведущая / Скриншот из видео

В ноябре 2020 Артюх так часто появлялась на экранах телевизора, что невозможно было не заметить.

Частым гостем на телевидении есть и то ли вирусолог, то ли политолог из Болгарии Пламен Пасков. А также несколько других экспертов по всем вопросам.



Еще один многофункциональный эксперт – Пламен Пасков / Скриншот из видео

Интересно, что Лукашенко постоянно хвастается, что более 80% белорусов за него. Однако нескольким "актерам" приходится играть столько ролей, чтобы создать иллюзию поддержки на экранах.

В общем такие люди выступают против протестов и одобряют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как одни и те же люди выполняют различные роли на белорусском ТВ: видео

Обратите внимание! Уже почти 4 месяца в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. Силовики продолжают силовые разгоны, активистов арестовывают. Больше об этом читайте по ссылке.