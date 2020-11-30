Эксперты по всем вопросам: на белорусском ТВ людей показывают в разных ролях – фото, видео
Государственное телевидение Беларуси привлекает одних и тех же людей в качестве экспертов по различным вопросам. Они кочуют по телеканалам, каждый раз меняя амплуа.
На государственных каналах Беларуси заметили одних и тех же людей, которые появляются в разных сюжетах, выполняя различные роли. Об этом сообщает "Настоящее время".
Ранее Мировые бренды забирают рекламу с белорусского телевидения, – СМИ
Юлия Артюх, например, "многодетная мать", "участница автопробега" и даже телеведущая. А в России она также популярна как "жена офицера".
Юлия Артюх как многодетная мама / Скриншот из видео
Она участница автопробега за Лукашенко / Скриншот из видео
И даже телеведущая / Скриншот из видео
В ноябре 2020 Артюх так часто появлялась на экранах телевизора, что невозможно было не заметить.
Частым гостем на телевидении есть и то ли вирусолог, то ли политолог из Болгарии Пламен Пасков. А также несколько других экспертов по всем вопросам.
Еще один многофункциональный эксперт – Пламен Пасков / Скриншот из видео
Интересно, что Лукашенко постоянно хвастается, что более 80% белорусов за него. Однако нескольким "актерам" приходится играть столько ролей, чтобы создать иллюзию поддержки на экранах.
В общем такие люди выступают против протестов и одобряют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как одни и те же люди выполняют различные роли на белорусском ТВ: видео
Поделиться новостью