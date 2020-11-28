Белорусы этого очень ждут, – Тихановская о встрече с Путиным
Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Оппозиционерка мотивирует это необходимостью услышать позицию России по белорусскому вопросу.
Россия и Беларусь – соседи, которые должны продолжать свои взаимоотношения в будущем. Об этом лидер белорусской оппозиции Тихановская заявила в интервью "Радио Свободе".
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Хотелось бы пообщаться. И белорусы этого очень ждут. Не поддержки режима, а высказывания о белорусах, о нашем желании развивать наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека,
– подчеркнула Тихановская.
Что еще сказала оппозиционерка
- Россия сейчас заняла выжидательную позицию относительно ситуации в Беларуси. Однако, несмотря на это, Путин поздравил самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
- Россия не ожидала, что протесты в Беларуси будут иметь такую силу.
- Белорусская оппозиция будет идти к победе, ведь в глазах народа Лукашенко уже не является легитимным.
- Активной поддержки Лукашенко со стороны России уже нет.
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