Белорусы приносят цветы к месту, где погиб активист Бондаренко: фото, видео
К месту убийства протестующего Романа Бондаренко белорусы приносят цветы и зажигают свечи. Активист погиб 11 ноября на улице Червякова после драки с неизвестными мужчинами в масках.
Белорусы в Минске создали также цепь солидарности в память о погибшем Романе Бондаренко. Об этом сообщил телеграм-канал "Наша Ніва".
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Водители, проезжая мимо, замедляли движение и поддерживали активистов сигналами.
Люди приносят цветы и свечи к месту гибели Романа Бондаренко: смотрите фото "Наша Ніва"
Акции памяти состоялись в разных городах Беларуси, в частности Могилеве, Дзержинске, Гродно, Бресте, Жодино, Витебске, Сморгоне и других.
Чествование памяти Романа Бондаренко: смотрите видео "Наша Ніва"
13 октября в 12:00 медики в разных больницах и поликлиниках Беларуси почтили Романа Бондаренко минутой молчания.
Медики почтили память Бондаренко минутой молчания / Фото "Наша Ніва"
Почтение памяти в одной из больниц Беларуси/ Фото "Наша Ніва"
Смерть Романа Бондаренко: что известно
- Неизвестные в масках набросились на мужчину 12 ноября во дворе и начали бить. Впоследствии Романа затолкали в микроавтобус и куда-то повезли.
- Все началось с того, что якобы неизвестные срезали с деревьев бело-красно-белые ленты. Бондаренко наблюдал за этим, а потом что-то сказал. По словам очевидицы, неизвестный схватил Романа и со всей силы отбросил к горке на площадке. В итоге активист сильно ударился головой.
- Врачи диагностировали у Бондаренко отек мозга, многочисленные черепно-мозговые травмы, гематомы. Позже он впал в кому, к сожалению, операция не помогла и мужчина умер.
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