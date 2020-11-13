К месту убийства протестующего Романа Бондаренко белорусы приносят цветы и зажигают свечи. Активист погиб 11 ноября на улице Червякова после драки с неизвестными мужчинами в масках.

Белорусы в Минске создали также цепь солидарности в память о погибшем Романе Бондаренко. Об этом сообщил телеграм-канал "Наша Ніва".

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Водители, проезжая мимо, замедляли движение и поддерживали активистов сигналами.

Люди приносят цветы и свечи к месту гибели Романа Бондаренко: смотрите фото "Наша Ніва"

Акции памяти состоялись в разных городах Беларуси, в частности Могилеве, Дзержинске, Гродно, Бресте, Жодино, Витебске, Сморгоне и других.

Чествование памяти Романа Бондаренко: смотрите видео "Наша Ніва"

13 октября в 12:00 медики в разных больницах и поликлиниках Беларуси почтили Романа Бондаренко минутой молчания.



Медики почтили память Бондаренко минутой молчания / Фото "Наша Ніва"



Почтение памяти в одной из больниц Беларуси/ Фото "Наша Ніва"

Смерть Романа Бондаренко: что известно