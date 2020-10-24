Американский президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в воскресенье, 25 октября, примут участие в традиционной церемонии раздачи сладостей в рамках празднования Хэллоуина. В этом году маска обязательна не только из-за праздника – а и из-за пандемии COVID-19.

Территория Белого дома будет отрытой "для призраков, фей, супергероев, крошечных гоблинов", а также для "семей военнослужащих и школьников в сопровождении родителей". Об этом рассказали в пресс-службе президента. А все потому, что несмотря на пандемию COVID-19 в США традиционно состоится празднование Хэллоуина.

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В течение трех часов, если верить сообщению, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания будут "приветствовать детей, одетых в костюмы, и раздавать им сладости".

Коронавирус внес поправки и в это мероприятие:

Участников будет меньше, а продлится "день открытых дверей" в Белом доме дольше.

Все визитеры в возрасте от двух лет обязаны иметь защитные маски, а не только маски фей и призраков.

Весь персонал будет носить перчатки и держать социальную дистанцию.

Дети и другие посетители не смогут взять с собой на празднование оружие, животных, велосипеды, холодильники и дроны. Сигареты, планшеты и селфи-палки также почему-то под запретом. Как и что-либо иное, что не понравится охранникам президента из Секретной службы.

Из приятного: фасад Белого дома к Хэллоуина украсят хризантемами и тыквами. В организации праздника участие примут различные американские ведомства. Например, NASA покажет собственные экспонаты, среди которых и ракету – правда, надувную.