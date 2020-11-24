В Белый дом уже привезли рождественскую елку. Семья Дональда Трампа готовится отметить свое последнее Рождество в резиденции американских президентов. После Нового года там будет хозяйничать его соперник-демократ Джо Байден.

Но пока неизвестно, сможет ли въехать семья Байденов в Белый дом после праздников. Больше о планах новых хозяев рассказали в материале журналисты 24 канала.

Актуально Энтони Блинкен может стать госсекретарем США: что известно о нем и его отношении к Украине

Трамп до сих пор не признал поражение

Трамп упорно не желает признавать свое поражение. Он настаивает на том, что результаты выборов сфальсифицировали и продолжает борьбу за президентское кресло в судах. Впервые в современной истории США власть передают таким скандальным образом.

45-го президента Америки уже назвали самым эпатажным главой государства и злостным нарушителем негласных норм и правил, действующих в Белом доме:

он никогда не жалел оскорблений в адрес своих противников и журналистов, которые его критиковали;

часто нарушал этикет на официальных церемониях;

его отношения с женой на публике нередко давали повод говорить о том, что в президентском браке не все гладко.

Джо и Джилл Байдены вместе преодолели препятствия

Новые хозяева Белого дома – полная противоположность семье Трампов. Джо и Джилл Байдены вместе уже 43 года. Они прошли сквозь неудачные президентские кампании в 1988 и 2008 годах. Так же вместе в 2015 году – пережили смерть сына Джо Байдена от первого брака – Бо. И все испытания делали их семью только крепче и сплоченнее.



Джо Байден с женой Джилл / Joe Biden, Facebook

Для Байдена самое главное – это поддержка жены

В отличие от Мелании Трамп, Джилл Байден часто ездила с мужем на встречи с избирателями. Также она сама агитировала американцев голосовать за него.

Мы нуждаемся в лидерстве достойного нашей страны, достойного вас! Честного лидерства, которое сплотит нас снова, чтобы преодолеть эту пандемию, и подготовить нас к будущим вызовам. Лидерства, которое позволит нам представить, какими мы можем стать в будущем. И это может сделать Джо,

– отмечала Джилл Байден.

Такую поддержку очень ценит ее муж. Он не забывает благодарить жену за ее надежное плечо. "Она – самый сильный человек, которого я знаю, и надежный друг. Если любит, то сильно. Если беспокоится, то всеобъемлюще. Ничто не может остановить ее! Хочу, чтобы меня сейчас услышали все жители нашей страны: просто вспомните преподавателя, который зародил в вас веру в собственные силы. Вот такой первой леди будет Джилл Байден!", – подтвердил демократ.

Преподает английский более 40 лет

Джилл Байден преподает английский в школе уже более 40 лет. И только в этом году впервые в своей профессиональной карьере она взяла отпуск посреди семестра, чтобы быть рядом с мужем во время его предвыборного турне.

Стоит прочитать Байден победил в Пенсильвании: официальные результаты голосования утвердили

И уже вскоре она планирует вернуться к преподаванию. Джилл Байден станет первой в истории США супругой президента, которая будет совмещать работу и обязанности первой леди страны.

Преподавание – это не то, чем я занимаюсь. Это то, кто я,

– заявила в своем твиттере Джил Байден.

Teaching is not what I do. It's who I am.



I'll be giving my convention speech tonight from my former classroom.



Brandywine High School. Room 232. pic.twitter.com/NXx1EkqVGq — Dr. Jill Biden (@DrBiden) August 18, 2020

Хозяйствование Байденов в Белом доме

Несмотря на бешеную занятость, Джилл и Джо Байдены всегда находят время для своих дочери, сына и 5 маленьких внуков. Они пытаются видеться с ними по крайней мере раз в неделю. А еще семья отдает много внимания своим овчаркам – Мейджори и Чемпи. Обеих в разное время приняли из приютов. После этого они стали членами семьи. Поэтому вместе со своими владельцами после праздников поедут в Белый дом.



Овчарки семьи Байденов / Скриншот с видео

Это восстановит традицию, которую впервые за последние 100 лет нарушил действующий президент США. Дональд Трамп не любит домашних животных, поэтому во время его президентства резиденция была лишена еще одной своей прелести – хвостатых любимцев всей Америки.

Как Байден будет хозяйничать в Белом доме: смотрите сюжет 24 канала