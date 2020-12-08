Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу убеждает, что действующий американский лидер Дональд Трамп мирно передаст власть новоизбранному президенту США Джо Байдену.

Кадлоу также заявил, что не видит раздражения в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

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Я знаю, что будет мирная передача власти,

– подчеркнул он.

По мнению Кадлоу, Трамп сейчас "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".

Обратите внимание! На выборах президента США победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Однако Дональд Трамп до сих пор не может признать своего поражения. Он продолжает обвинять оппонента в массовых фальсификациях.



Штаб Трампа подает иски с требованиями признать недействительными результаты президентских выборов в некоторых штатах. Например, в Джорджии голоса избирателей пересчитывали аж 3 раза.

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