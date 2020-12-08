Белый дом пообещал Байдену мирную передачу власти
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу убеждает, что действующий американский лидер Дональд Трамп мирно передаст власть новоизбранному президенту США Джо Байдену.
Кадлоу также заявил, что не видит раздражения в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.
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Я знаю, что будет мирная передача власти,
– подчеркнул он.
По мнению Кадлоу, Трамп сейчас "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".
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