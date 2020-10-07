После возвращения президента США Дональда Трампа из больницы Белый дом превратился в рассадник вирусного заражения. Больной COVID-19 глава государства провел три дня в Национальном военном-медицинском центре Уолтера Рида.

После положительных тестов на коронавирус среди многих сотрудников в Белом доме воцарилась аура недоверия. Люди считают, что пострадали из-за неосторожности и обвиняют главу администрации Белого дома – Марка Медоуза. Об этом сообщает CNN.

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Возвращение Трампа в Белый дом

После возвращения президента в Белый дом он поднялся по лестнице Южного портика и якобы сорвал маску и засунул ее в карман.

Штаб сотрудников в Белом доме сократили еще больше.

Как в Белом доме борются с коронавирусом

Для работников обустроили временные офисы на первом этаже резиденции, возле медицинского кабинета.

Рабочее пространство Трампа также скорректировали. Все для того, чтобы не допустить президента в Западное крыло. Однако как стало известно 7 октября, на следующий день после выписки из больницы глава государства был в Овальном кабинете.

В Белом доме не сообщается, сколько именно сотрудников администрации Трампа заболели COVID-19.

Коронавирус среди некоторых сотрудников Белого дома / Фото CNN

Обратите внимание! После выписки из больницы американский президент заявил, что чувствует себя хорошо. В социальных сетях он призвал людей не бояться коронавируса. Позже Трамп даже сравнил его с гриппом, за что сразу получил наказание – фейсбук удалил его сообщение.

Что известно об отношении Трампа к коронавирусу