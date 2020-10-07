По возвращении Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – СМИ
После возвращения президента США Дональда Трампа из больницы Белый дом превратился в рассадник вирусного заражения. Больной COVID-19 глава государства провел три дня в Национальном военном-медицинском центре Уолтера Рида.
После положительных тестов на коронавирус среди многих сотрудников в Белом доме воцарилась аура недоверия. Люди считают, что пострадали из-за неосторожности и обвиняют главу администрации Белого дома – Марка Медоуза. Об этом сообщает CNN.
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Возвращение Трампа в Белый дом
После возвращения президента в Белый дом он поднялся по лестнице Южного портика и якобы сорвал маску и засунул ее в карман.
Штаб сотрудников в Белом доме сократили еще больше.
Как в Белом доме борются с коронавирусом
Для работников обустроили временные офисы на первом этаже резиденции, возле медицинского кабинета.
Рабочее пространство Трампа также скорректировали. Все для того, чтобы не допустить президента в Западное крыло. Однако как стало известно 7 октября, на следующий день после выписки из больницы глава государства был в Овальном кабинете.
В Белом доме не сообщается, сколько именно сотрудников администрации Трампа заболели COVID-19.
Коронавирус среди некоторых сотрудников Белого дома / Фото CNN
Что известно об отношении Трампа к коронавирусу
- Трамп пренебрежительно относился к карантину из-за коронавируса. В общественных местах президент не носил маску. Говорил, что не хочет, чтобы таким его видели люди и пресса.
- За ношение маски Трамп высмеял своего оппонента на выборах Джо Байдена. Американский лидер заявил, что она не кажется ему президентской.
- Впоследствии глава государства изменил свое отношение к пандемии. Ношение защитной маски он назвал проявлением патриотизма.