Власти Соединенных Штатов приказали главам федеральных ведомств пока не сотрудничать с командой Джо Байдена. В частности, это касается вопросов передачи власти.

В Белом доме призвали служащих игнорировать СМИ и ждать официального сообщения о результатах выборов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя власти.

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Официальным лицам администрации, которые готовили информационные бюллетени и офисные места для использования их командой Байдена уже на этой неделе сказали, что администрация не определяет передачу власти до объявления официальных результатов,

– говорится в сообщении.

Напомним, несмотря на отсутствие официальных результатов, победителем выборов в США объявили Джо Байдена.

Результаты выборов в США: основное