Белый дом приказал подчиненным не работать с командой Байдена, – СМИ
Власти Соединенных Штатов приказали главам федеральных ведомств пока не сотрудничать с командой Джо Байдена. В частности, это касается вопросов передачи власти.
В Белом доме призвали служащих игнорировать СМИ и ждать официального сообщения о результатах выборов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя власти.
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Официальным лицам администрации, которые готовили информационные бюллетени и офисные места для использования их командой Байдена уже на этой неделе сказали, что администрация не определяет передачу власти до объявления официальных результатов,
– говорится в сообщении.
Напомним, несмотря на отсутствие официальных результатов, победителем выборов в США объявили Джо Байдена.
Результаты выборов в США: основное
- Сам Байден считает себя победителем выборов, с победой его поздравили многие мировые лидеры.
- В то же время Трамп обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
- Переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвали президента Трампа готовиться к процессу передачи власти Байдену.
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