Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас готова присоединиться к НАТО. В то же время Украина к этому пока не готова.

В то же время он выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш". Об этом Ходжес заявил во время своего участия в Киевском форуме безопасности 2020, сообщает "Европейская правда".

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Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени,

– предположил Ходжес.

По его словам, Украина должна "пройти еще немного пути" и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.

Украина и НАТО: последние важные события

В сентябре 2020 года Украина, Британия и США провели военные учения "Объединенные усилия-2020" неподалеку от границы с оккупированным Россией Крымом. Один из этапов проходил в акватории Черного моря. Целью учений было выполнить военные задачи в соответствии со стандартами НАТО.

В октябре 2020 года во время визита в Лондон президент Зеленский подчеркнул, что Украине необходим план действий по членству в НАТО.

Ранее Украина и Великобритания договорились, что совместно будут создавать ракетный катер под стандарты НАТО.

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