Едва не утонул: береговая охрана Аляски спасла молодого оленя – трогательное видео
Береговая охрана американского штата Аляска спасла молодого оленя. Патрулируя пролив Кларенс, спасатели увидели животное, которое едва держалось на поверхности.
Они подплыли ближе и вытащили оленя из холодной воды на борт. Случилось это 17 октября, соответствующее видео опубликовало издание Defense Flash News.
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Животное быстро очнулось, уже через несколько минут его выпустили в лес неподалеку от бухты. Увидев знакомые пейзажи, олень быстро исчез в зарослях.
Трогательное спасение молодого оленя: видео Defense Flash News
Раньше на Аляске:
- 19 октября в море близ Санд Пойнт на Аляске произошло сильное землетрясение. Возникла угроза цунами, поэтому пришлось эвакуировать местных жителей.
- В начале октября в национальном парке на Аляске выбрали самого толстого медведя. Им стал красавчик по прозвищу 747.