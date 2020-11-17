Беременной в Беларуси дали 25 суток ареста за участие в протесте
25 суток административного ареста дали женщине в Беларуси за участие в протесте. И это при том, что женщина беременна, а законодательство страны прямо запрещает наказывать арестом в таких случаях.
Виктория из Минска получила от судебной системы приговор в 25 суток административного ареста – за участие в протестах. Ее задержали 15 ноября вместе с мамой, свою вину – участие в митинге и сопротивление милиции – женщина не признает, как рассказали в телеграм-канале Нехта Live и издании TUT.BY
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Что известно о задержании и аресте беременной в Минске
Дело Виктории рассматривал 16 ноября суд Фрунзенского района столицы Беларуси. Судьи знали, что женщина беременна, но присудили именно такое наказание.
- И это при том, что законодательство Беларуси прямо указывает, что административный арест нельзя назначать беременным (часть 2 статьи 6.7 Кодекса об административных правонарушениях).
По словам девушки, они с мамой не участвовали в митинге и не оказывали сопротивления милиции. А вот правоохранители заявили, что девушка митинговала, а еще и при задержании обругала силовиков.
Коротко о митингах в Беларуси 15 ноября
- 15 ноября, как и каждое воскресенье, в Минске тысячи людей собрались митинг в центре, где неизвестные в масках избили активиста Романа Бондаренко (12 ноября парень умер в больнице).
- Во время этого митинга силовики, как они это делают уже много недель подряд, жестоко разогнать протестующих, а также задержали более 1000 человек.
- Массовые акции протеста и забастовки против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси продолжаются с августа. Тогда состоялись выборы, результаты которых, как считают протестующие, были сфальсифицированы.
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