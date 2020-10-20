Бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуру не поместили под домашний арест. Святошинский районный суд Киева 20 октября отказался это сделать.

Как сообщило "РБК-Украина", беркутовцев подозревают в причастности к убийству 48 активистов Евромайдана.

Интересно Судью, которая освободила из-под ареста экс-командира "Беркута", оправдали: кто стоит за этим решением

Именно 20 октября суд присяжных продолжил рассматривать дело о расстреле Небесной Сотни.

Прокуратура попросила суд поместить их под домашний арест, чтобы те не помешали судебному процессу. Однако суд отказал в этом ходатайстве. Там пояснили, что Тамтура и Маринченко не скрываются от суда.

Что известно о деле

В преступлении обвиняют 5 экс-бойцов "Беркута":

Сергея Тамтуру;

Александра Маринченко;

Павла Аброськина;

Сергея Зинченко;

Олега Янишевского.

В конце декабря 2019 года их всех освободили для участия в обмене пленными. Таковы были договоренности между президентом Украины и России. Однако 8 февраля 2020 года Тамтура и Маринченко вернулись на подконтрольную территорию Украины.