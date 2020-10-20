Беркутовцев, которых обвиняют в расстреле на Майдане, не арестуют: суд отказал в ходатайстве
Бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуру не поместили под домашний арест. Святошинский районный суд Киева 20 октября отказался это сделать.
Как сообщило "РБК-Украина", беркутовцев подозревают в причастности к убийству 48 активистов Евромайдана.
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Именно 20 октября суд присяжных продолжил рассматривать дело о расстреле Небесной Сотни.
Прокуратура попросила суд поместить их под домашний арест, чтобы те не помешали судебному процессу. Однако суд отказал в этом ходатайстве. Там пояснили, что Тамтура и Маринченко не скрываются от суда.
Что известно о деле
В преступлении обвиняют 5 экс-бойцов "Беркута":
- Сергея Тамтуру;
- Александра Маринченко;
- Павла Аброськина;
- Сергея Зинченко;
- Олега Янишевского.
В конце декабря 2019 года их всех освободили для участия в обмене пленными. Таковы были договоренности между президентом Украины и России. Однако 8 февраля 2020 года Тамтура и Маринченко вернулись на подконтрольную территорию Украины.