В Берлине в результате протестов из-за карантинных ограничений 18 ноября 2020 года полиция разогнала людей водометами. В частности, задержали 365 протестующих.

Участниками массовых протестов в Берлине стали почти 7 тысяч демонстрантов. Об этом сообщает DW.

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Значительное количество протестующих сначала задержали на короткое время, а затем отпустили. Пока неизвестно, сколько человек находятся под стражей.

Обратите внимание! В Берлине 18 ноября 2020 года люди вышли на массовые протесты из-за карантинных ограничений. Демонстрантов было много, поэтому правоохранители решили применить водометы. Подробнее об этом – читайте здесь.

В результате конфликта между полицейскими и протестующими значительные повреждения получили и правоохранители. В частности, один человек попал в больницу с травмой головы, а его сотруднице повредили плечо.

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Согласно информации местной полиции, протестующие не соблюдали необходимые карантинные ограничения. В частности, они не носили маски и не сохраняли социальную дистанцию.

Справка. С начала пандемии в Германии уже обнаружили 867 тысяч больных COVID-19. Из них выздоровели 554 тысячи человек, а умерли – более 13 тысяч человек.

Разгон протестующих в Берлине 18 ноября 2020 года: смотрите видео