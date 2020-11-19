В Берлине из-за протестов полиция задержала 365 человек: детали
В Берлине в результате протестов из-за карантинных ограничений 18 ноября 2020 года полиция разогнала людей водометами. В частности, задержали 365 протестующих.
Участниками массовых протестов в Берлине стали почти 7 тысяч демонстрантов. Об этом сообщает DW.
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Значительное количество протестующих сначала задержали на короткое время, а затем отпустили. Пока неизвестно, сколько человек находятся под стражей.
В результате конфликта между полицейскими и протестующими значительные повреждения получили и правоохранители. В частности, один человек попал в больницу с травмой головы, а его сотруднице повредили плечо.
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Согласно информации местной полиции, протестующие не соблюдали необходимые карантинные ограничения. В частности, они не носили маски и не сохраняли социальную дистанцию.
Разгон протестующих в Берлине 18 ноября 2020 года: смотрите видео
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