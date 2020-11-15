Эвакуировали более 7 тысяч человек: в Берлине нашли бомбу весом 250 килограммов
В Берлине 14 ноября полицейские обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. На время спецоперации правоохранителям пришлось эвакуировать более 7,5 тысяч человек.
Бомбу, которая весила 250 килограммов, нашли в жилом районе Кройцберг. Об этом в твиттер сообщила пресс-служба полиции Берлина.
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Спецоперация началась в 8:00. Жителей ближних улиц пришлось эвакуировать, движение транспорта ограничили. Уже через несколько часов полиция сообщила, что люди могут возвращаться в свои дома.
У нас есть хорошие новости! Теперь каждый может вернуться в свой дом. Спасибо за помощь и обезвреживания бомбы во Второй мировой войне,
– говорилось в сообщении.
Жителей Кройцберга эвакуируют: смотрите видео
Обезвреживание бомб Второй мировой: что известно
- 13 октября в Польше во время обезвреживания в воде взорвалась авиационная сейсмическая бомба Tallboy. К счастью, никто не пострадал. Из прилегающих территорий правоохранители эвакуировали 750 человек. Tallboy была самой большой бомбой, которая за всю историю Польши падала на территорию страны.
- 15 октября в Одесской области обезвредили две бомбы, которые тракторист обнаружил во время сезонных работ на поле. Эксперты заявили, что эти бомбы были очень опасными, поэтому спасатели действовали с максимальной осторожностью.
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