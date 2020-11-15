В Берлине 14 ноября полицейские обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. На время спецоперации правоохранителям пришлось эвакуировать более 7,5 тысяч человек.

Бомбу, которая весила 250 килограммов, нашли в жилом районе Кройцберг. Об этом в твиттер сообщила пресс-служба полиции Берлина.

Обратите внимание На Хортице нашли захоронение скифского воина, которому около 2,5 тысяч лет фото

Спецоперация началась в 8:00. Жителей ближних улиц пришлось эвакуировать, движение транспорта ограничили. Уже через несколько часов полиция сообщила, что люди могут возвращаться в свои дома.

У нас есть хорошие новости! Теперь каждый может вернуться в свой дом. Спасибо за помощь и обезвреживания бомбы во Второй мировой войне,

– говорилось в сообщении.

Жителей Кройцберга эвакуируют: смотрите видео

#Almanya’nın başkenti #Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu. 250 kg ağırlığındaki bomba kısa sürede imha edilecek. Sabah saatlerinden beri bölgedeki 7500 kişinin tahliyesi yapılıyor. #Kreuzberg #Weltkriegsbombe pic.twitter.com/KODUXmXuoC — İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) November 14, 2020

Die Evakuierungsmaßnahmen in #Kreuzberg nähern sich so langsam dem Ende. Unsere Techniker des #LKA bereiten sich bereits auf die Entschärfung der #Weltkriegsbombe vor. pic.twitter.com/abW3jbI4lz — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 14, 2020

Обезвреживание бомб Второй мировой: что известно