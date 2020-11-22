В Берлине отменили самую большую новогоднюю вечеринку у Бранденбургских ворот. Праздник не состоится из-за пандемии коронавируса.

Вечеринку ежегодно посещали сотни тысяч людей. Об этом сообщает издание Bild.

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Сенатор по экономическим вопросам Рамона Поп также подчеркнула об угрозе следующей волны инфекций в феврале.

"Не будет больших вечеринок и семейных посиделок... Даже в Берлине людей не приглашают на вечеринку у Бранденбургских ворот", – сказала она.

Какие еще страны "отменили" празднование Рождества

Италия отказалась проводить популярные среди туристов ярмарки в альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже на границе с Австрией. Не будет и традиционной рождественской службы в Соборе Святого Петра в Ватикане.

Рождественские ярмарки и новогодние празднования отменили также Польша, Франция и Швеция.