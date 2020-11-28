В католической церкви Святого семейства (Heilige Familie) в Берлине 27 ноября состоялась панихида в память о жертвах Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов. В столице Германии это происходит уже в пятый раз.

Украинская община Берлина, представители посольства Украины в Германии, дипломаты из ведомства канцлера Ангелы Меркель и немецкого МИД приняли участие в панихиде памяти Голодомора. Об этом рассказали в Укринформе .

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Участники панихиды помолились за жертв насилия и репрессий. Службу правили с немецкой стороны доктор Хьоле, с украинской – отец Полянко.

Молимся об упокоении душ наших предков-украинцев, которые ушли из жизни из-за голода. Чтим их память, ведь наша память о них – это наша будущая жизнь. Не может быть будущего без памяти,

– сказал он.



Панихида памяти жертв Голодомора / Фото Укринформа

Заметим, украинские дипломаты все еще борются за то, чтобы Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Именно по их инициативе в Берлине запустили Парламентский марафон памяти:

В честь миллионов украинцев, замученных во время Голодомора преступным сталинским режимом.

К мероприятию присоединились вице-президент Бундестага Клаудиа Рот, руководители петиционного комитета Мариан Вендт, комитета по правам человека Гиде Енсен, комитета по вопросам ЕС Гюнтер Крихбаум, и многие другие немецкие политики.



Украинские дипломаты все еще борются, чтобы ФРГ признала Голодомор геноцидом украинцев / Фото Укринформа

Со стороны Украины в марафоне приняли участие депутаты Верховной Рады Елена Кондратюк, Галина Янченко, Сергей Тарута, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Геращенко, Елизавета Ясько и другие.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник надеется, что Бундестаг вскоре "сделает важный шаг к исторической ответственности и признает Голодомор тем, чем он был на самом деле – геноцидом украинского народа".