Впервые за несколько лет: в Берлине полиция водометами разогнала протестующих против карантина
В Берлине 18 ноября вспыхнули протесты против карантина. Демонстрантов было много, поэтому правоохранители решили прибегнуть к применению водометов.
К Бранденбургским воротам в столице Германии пришли около 14 тысяч протестующих. Об этом сообщает der tagesspiegel.
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В полиции утверждают, что большинство демонстрантов не имеют маски и не выдерживают социальную дистанцию. Возле протестов караулят около 2 тысяч правоохранителей.
Разгон протеста водометами
Полиция Берлина впервые за много лет применила против митингующих водометы, хотя на улице довольно холодно. На видео, которое обнародовали очевидцы видно, что между протестующими и полицией возникла потасовка.
Какова ситуация с коронавирусом в Германии
- За сутки 17 ноября в Германии COVID-19 диагностировали у более 14 тысяч человек.
- С начала пандемии в стране заболели около 844 тысячи человек.
- Выздоровели около 537 тысяч немцев, умерли – более 13 тысяч.
- Из-за вспышки коронавируса в Германии усилили карантин.
Протесты против карантина в Германии / Фото AP
Протестующие в Берлине / Фото AP
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