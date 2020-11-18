В Берлине 18 ноября вспыхнули протесты против карантина. Демонстрантов было много, поэтому правоохранители решили прибегнуть к применению водометов.

К Бранденбургским воротам в столице Германии пришли около 14 тысяч протестующих. Об этом сообщает der tagesspiegel.

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В полиции утверждают, что большинство демонстрантов не имеют маски и не выдерживают социальную дистанцию. Возле протестов караулят около 2 тысяч правоохранителей.

Разгон протеста водометами

Полиция Берлина впервые за много лет применила против митингующих водометы, хотя на улице довольно холодно. На видео, которое обнародовали очевидцы видно, что между протестующими и полицией возникла потасовка.

Какова ситуация с коронавирусом в Германии

За сутки 17 ноября в Германии COVID-19 диагностировали у более 14 тысяч человек.

С начала пандемии в стране заболели около 844 тысячи человек.

Выздоровели около 537 тысяч немцев, умерли – более 13 тысяч.

Из-за вспышки коронавируса в Германии усилили карантин.

Einsatz des Wasserwerfers am Brandenburger Tor, massiver passiver Widerstand der Demonstrierenden, einzelne Angriffe auf Beamten, Böller, Rauchbomben. Polizei bekommt die Menge nicht auseinander. #b1811 #Infektionsschutzgesetz pic.twitter.com/QwUGaQbGqw — Tim Lüddemann (@timluedde) November 18, 2020

Протесты против карантина в Германии / Фото AP

Протестующие в Берлине / Фото AP