В Берлине 25 тысяч человек снова вышли на митинг против карантина, вызванного пандемией коронавируса. Протест состоялся без социальной дистанции и масок.

На площади Александерплатц собрались примерно 2 тысячи человек. Об этом сообщает Deutche Welle.

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Митингующие принесли с собой розовые шарики в форме сердец и выкрикивали: "Мы вышли и кричим, потому что нас лишили свободы" и "Мы – люди".



Протест в Берлине / Фото DW



Митингующие выступают против карантина / Фото DW

600 полицейских выделили для того, чтобы разогнать протест.

Für ca. 600 Gäste einer Fetisch-Party in #Mitte endete diese vermutlich unbefriedigend.

Wir lösten die Feier in Amtshilfe für das @BA_Mitte_Berlin auf. Die Kolleg. der @bpol_bepo machten anschließend nochmal deutlich, dass es Zeit ist nach Hause zu gehen.#GemeinsamGegenCovid19 pic.twitter.com/sGwzHFN3L3 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

Справка. По состоянию на 26 октября в Германии зарегистрировано 440 499 больных коронавирусом. От недуга умерли 10 146 жителей страны.