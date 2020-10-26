В Берлине снова вспыхнули протесты из-за карантина: фото
В Берлине 25 тысяч человек снова вышли на митинг против карантина, вызванного пандемией коронавируса. Протест состоялся без социальной дистанции и масок.
На площади Александерплатц собрались примерно 2 тысячи человек. Об этом сообщает Deutche Welle.
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Митингующие принесли с собой розовые шарики в форме сердец и выкрикивали: "Мы вышли и кричим, потому что нас лишили свободы" и "Мы – люди".
Протест в Берлине / Фото DW
Митингующие выступают против карантина / Фото DW
600 полицейских выделили для того, чтобы разогнать протест.