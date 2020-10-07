Никаких вечеринок и встреч в барах: в Берлине ужесточили карантин
Из-за стремительного роста количества больных COVID-19 в Берлине усилили карантинные ограничения. Поэтому в столице Германии клубы, рестораны и бары, а также магазины не будут работать в ночное время.
Кроме этого, ограничивается количество посетителей частных мероприятий. Соответствующее решение принял Сенат Берлина, пишет Berliner Morgenpost.
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Городские власти приняли решение ввести комендантский час для ресторанов и баров с 23 ночи до 6 утра. Запрет распространяется и на магазины, которые работали ночью.
Также запрещено собираться в закрытых помещениях во время проведения торжеств группами более 10 человек. Ранее разрешенное количество составляло 25 человек. Зато на открытом воздухе в ночные часы можно собираться не более, чем 5 людям.
Новые ограничения вступят в силу с 10 октября и продлятся две недели. Если после 31 октября ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, их действие могут продлить.
COVI -19 в Германии: что известно
- В Германии фиксируют стремительный рост новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на 7 октября в стране положительный тест подтвердили у более 300 тысяч человек. Из них умерли больше, чем 9 тысяч. Зато выздоровевших уже около 266 тысяч.
- Сейчас в Берлине ежесуточно выявляют почти по 300 новых инфицированных коронавирусом.
- Канцлер Ангела Меркель призвала граждан не расслабляться и готовиться ко второй волне заболеваний. По ее словам, потеряв бдительность Германия рискует погубить все достижения прошлых карантинных мер и нанести новый удар по экономике страны.