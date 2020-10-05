Двое мужчин выдавали себя за доверенных лиц депутатов Верховной Рады и предлагали желающим купить себе место за 18 тысяч долларов. После довольно долгих следственных действий и документации преступления подозреваемые в мошенничестве были задержаны. Как сообщают СМИ, речь идет об одном из нардепов от "Слуги народа"

Подозреваемые пытались договориться с гражданином о предоставлении им средств, сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Злоумышленники получали деньги у отеля "Национальный". Именно там почти всегда проживают за средства государства народные депутаты, которые не имеют недвижимости в Киеве. Выбор такого места для сделки, по замыслу злоумышленников, должен был бы создать в глазах обманутого гражданина ощущение реальности сделки.

Впрочем, как утверждают детективы бюро, никаких должностей задержанные реально предложить никому не могли, поскольку они лишь выдавали себя за причастных к власти людей.

К операции по разоблачению преступников были привлечены сотрудники ГБР, а также Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ под надзором прокуратуры столицы.

Как действовали преступники?

Подозреваемые показывали поддельные документы / Фото пресс-службы ГБР

По данным источников "Украинской правды", подозреваемые пытались продать место помощника одного из нардепов от правящей партии "Слуга народа". Представляясь доверенными лицами одного из парламентариев монокоалиции, злоумышленники несколько раз встречались с жертвой в сентябре. Во время переговоров они рассказывали, как "трудоустраиваются помощники народных депутатов" и пытались заверить, что в случае получения вознаграждения они действительно смогут гарантировать назначения на должность.

Какие суммы получили задержанные?

Злоумышленники получили от обманутого гражданина 4 тысячи долларов

Детективы ГБР задокументировали передачу злоумышленникам тысячи долларов 30 сентября, а в понедельник, 5 октября, при получении второго транша денег в 3 тысячи – они были задержаны. Всего же за свою работу мошенники хотели обогатиться на 18 тысяч долларов.

Сейчас обоих подозреваемых допрашивают следователи, а в местах их проживания проводят обыски.

Вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения еще не решен. Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей.

Санкция статьи, по которой проходят "доверенные лица" власть имущих, предусматривает до восьми лет лишения свободы.