В течение суток 9 декабря на Донбассе пророссийские боевики 9 раз нарушили перемирие. В частности, стреляли из гранатометов и применяли беспилотник.

Украинские военные продолжают соблюдать перемирие, однако готовы реагировать на нарушения оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Какие нарушения зафиксировали

Неподалеку Талаковки оккупанты трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Водяного противник провоцировал украинских защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, возле Минерального враг применял беспилотник типа "квадрокоптер". Однако бойцам ВСУ удалось сбить аппарат.

Также выявили факт инженерного оборудования позиций оккупантами возле Водяного и Луганского. Неподалеку от последнего противник совершил 3 подрыва, использовав снаряды разминирования.

О таких действиях российских наемников уже сообщили ОБСЕ. Однако, к счастью, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Что происходит на Донбассе по состоянию на утро 10 декабря

С начала суток оккупанты несколько раз стреляли неподалеку Марьинки. Поскольку обстрелы были неприцельными, украинские защитники не открывали ответный огонь.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала