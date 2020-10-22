Президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы не собирается "падать". Россия объективно оценивает все свои возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные.

Когда солидные международные структуры позволяют втянуть себя в политические кампании против конкретных стран и их лидеров, это лишь усугубляет кризис мирового устройства. Такую гипотезу Путин высказал 22 октября во время заседания дискуссионного клуба "Валдай". Об этом информируют российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного угасания России: нас в этом случае беспокоит лишь одно – как бы не простудиться на ваших похоронах,

– подчеркнул Путин.

В чем Путин обвинил международные организации

Российский лидер также посетовал, что международные организации уже не выполняют свои миссии.

Они перестали быть независимыми арбитрами и руководствуются идеологическими убеждениями, которые им навязывают другие государства.

По мнению Путина, эти организации фактически становятся инструментом в руках этих государств.

Реакция мира на политику Путина