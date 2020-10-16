Всеукраинский опрос, который предложил провести Владимир Зеленский, является бессмысленным. В частности, вопрос о Будапештском меморандуме подпадает под несколько статей Уголовного кодекса. Кроме того, это может быть спланированный ход Кремля.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал украинский политик Роман Безсмертный, а также добавил, что ответ на вопросы от президента – это правовая чушь.

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"Это антиконституционно, незаконно. Это подпадает под несколько статей уголовного кодекса", – заверил Безсмертный.

По словам политика, президент не может спрашивать народ о принятии Будапештского меморандума, ведь по всем нормам он все равно должен это сделать – это его обязанность. Если большинство украинцев скажут во время опроса, что подписание меморандума не нужно – это может быть преимуществом для Кремля.

Это хорошо продуманный тактический и стратегический инструмент, который информационно навязан Кремлем. Все для того, чтобы запутать ситуацию и вывести из-под удара президента Зеленского,

– сказал Безсмертный.

Как утверждал Безсмертный, в таком случае Зеленский просто может снять с себя ответственность за Будапештский меморандум, аргументируя это тем, что "так хочет народ". Однако на самом деле – это совершение действий, которые имеют признаки невыполнения Конституции. "Извините, но за это уже есть уголовная ответственность", – подчеркнул политик.

Что такое Будапештский меморандум? В 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили это международное соглашение. В нем говорилось о дальнейшем неядерном статусе Украины. Несмотря на это, документ предусматривает гарантию суверенитета и безопасности для Украины. Он вступил в силу сразу после подписания.

Почему Будапештский меморандум важен для Украины

Безсмертный отметил, что Зеленскому необходимо добиться выполнения Будапештского меморандума, ведь это очень сильный документ. Однако для того, чтобы его реализовать – надо совершить несколько серьезных шагов, сделать условия и запустить механизм его выполнения.

Предыдущий президент на это не обращал внимание, а нынешний позволяет себе спрашивать у народа, исполнять ли ему закон,

– рассказал Безсмертный.

Он также отметил, что этот закон – один из механизмов достижения победы в войне, которая продолжается. Безсмертный подтвердил, что эта ситуация выглядит бессмысленной и Зеленский точно будет отвечать за это и политически, и юридически.



5 вопросов от президента / Инфографика 24 канала