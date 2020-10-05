Следующий 22 саммит Украина – ЕС проведут в Брюсселе 6 октября. По словам дипломата и бывшего вице-премьер-министра Романа Бессмертного, в итоговом документе будут указаны все вопросы, которые есть в повестке дня.

Согласно ключевым параметрам по обязательствам, которые Украина взяла на себя, подписав ряд соглашений с ЕС, то за 2020 год – достижения очень скромные. О том, каких последствий можно ожидать от 22 саммита, он рассказал в программе Есть вопросы на 24 канале.

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Вероятные результаты саммита

По его словам, будет задекларирована позиция, связанная с кадровой политикой и остановкой реформирования государственной службы в Украине. Для ЕС это одно из ключевых условий, связанных с построением системы государственной власти и общественным контролем за ней, сообщил дипломат.

Также он отметил, что в итоговом документе будет идти речь о том, насколько независимо ведется работа по противодействию коррупции.

Санкционная политика по РФ

В то же время Бессмертный отметил, что от ЕС полностью зависит санкционная политика, в частности, продолжение давления на Россию, однако Украина фактически потеряла контроль в этом вопросе.

"Медвежье" поведение Кремля по "Северному потоку" и факт отравления Навального позволяет ЕС выдерживать авансированную политику в отношении Украины,

– отметил бывший вице-премьер-министр.

Надежды ЕС относительно политического руководства

Единственное, что надо отметить – это то, что Украина выдерживает и не выходит за красные линии, которые она задекларировала, подписывая обязательства по взаимодействию с ЕС и НАТО, сказал дипломат.

"Военные учения ЕС на территории Украины и соответствующая словесная поддержка указывают на то, что и Европейский Союз, и НАТО надеются на то, что политическое руководство Украины опомнится и будет активно действовать", – подытожил Роман Бессмертный.

Смотрите полный выпуск программы "Есть вопросы":

Что будут рассматривать на саммите Украина - ЕС