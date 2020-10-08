Власть не позаботилась о разъяснении процесса голосования, поэтому пусть не удивляется хаосу на участках и определенным спекуляциям от политсил.

Так считает кандидат на пост мэра Сергей Гусовский.

"Много людей будут в сложной ситуации, они будут иметь до 4 бюллетеня одновременно (отдельный для ОТГ, района, области и города)", – заявил политик в эфире одного из телеканалов.

Гусовский отмечает, что власть никак не позаботилась о людях:

"Когда принимались изменения в избирательное законодательство, очевидно, о разъяснении людям не подумали. Должна быть внедрена мощная медийная кампания, которая донесла бы до избирателя информацию и объяснила – где ставить эти галочки. Вместо этого ее не было и нет".

Так же власть должна обеспечить противоэпидемическую защиту участников процесса голосования.

Независимо от того, город это или ОТГ, – качество избирательного сервиса должно быть предоставлено одинаково. Участок должен быть обеспечен масками и средствами защиты как для избирателей, так и для членов УИК, особенно для тех, которые будут осуществлять процесс голосования избирателей на дому и будут контактировать с больными на коронавирус,

– сказал политик.

Эти выборы будут сложными, еще и из-за то, что продолжается насыщенная политическая борьба, – говорит Сергей Гусовский: "Серьезная борьба на выборах неслучайна, ведь многие люди понимают, что украинцы дали большой кредит доверия "Слуге народа", но теперь избиратели имеют немного другую точку зрения. Это и вызывает насыщенную конкуренцию между полит силами: кому украинцы доверят свои голоса. Пришло наконец осознание, что именно местная власть может и должна защищать интересы людей".