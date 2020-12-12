Корабли ВМС Великобритании готовятся выйти на охрану морских границ со странами Европейского Союза. Это может произойти, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашение по рыболовству.

Министерство обороны подтвердило, что 4 80-метровых вооруженных судна находятся в режиме ожидания охраны британских вод от европейских промышленных рыболовных судов. Об этом сообщили на сайте Sky News.

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Камень преткновения

Вопрос о рыболовстве является одним из наиболее проблемным в достижении соглашения между Великобританией и Европейским Союзом. Он обусловливает отношения после окончания переходного периода в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Если соглашения не достигнут

Если соглашения не достигнут, команды патрульных кораблей смогут останавливать в британских водах рыболовецкие суда из стран ЕС и задерживать рыбаков.

Отметим! Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сторонам пока не удается найти решение и избавиться от разногласий.

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