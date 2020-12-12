Великобритания будет задерживать рыбаков Евросоюза: какая причина
Корабли ВМС Великобритании готовятся выйти на охрану морских границ со странами Европейского Союза. Это может произойти, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашение по рыболовству.
Министерство обороны подтвердило, что 4 80-метровых вооруженных судна находятся в режиме ожидания охраны британских вод от европейских промышленных рыболовных судов. Об этом сообщили на сайте Sky News.
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Камень преткновения
Вопрос о рыболовстве является одним из наиболее проблемным в достижении соглашения между Великобританией и Европейским Союзом. Он обусловливает отношения после окончания переходного периода в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Если соглашения не достигнут
Если соглашения не достигнут, команды патрульных кораблей смогут останавливать в британских водах рыболовецкие суда из стран ЕС и задерживать рыбаков.
Что известно о Brexit: коротко
- Brexit – это процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, который начался еще 4 года назад.
- Референдум по выходу из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Его поддержали 51,9% британцев.
- После того, как Совет ЕС одобрил письменную процедуру, 31 января 2020 года, Великобритания окончательно вышла из Евросоюза.
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