Новый украинский перевод книги "Приключения Чиполлино" выполнен непосредственно с итальянского оригинала и лишены устаревших идеологических исправлений. Далее читайте на украинском.

Це видання створено видавництвом BookChef спеціально до 100-річчя автора – славетного казкаря Джанні Родарі.

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Нове життя "Пригод Чиполіно" у тижня італійської мови

Щорічно в рамках тижня італійської мови, що припадає на третій тиждень жовтня і відбувається під високим патронатом президента Італійської Республіки, дипломатичні представництва Італії в усьому світі проводять численні заходи, присвячені поширенню італійської мови.

В Україні пошановувачі італійської мови та культури також традиційно чекають третього тижня жовтня, адже, окрім посольства Італії та Італійського інституту культури в Україні, багато українських культурних установ також зосереджують свої проєкти, пов'язані з Італією, навколо Тижня італійської мови, аби відзначити разом з усім світом це свято любові до однієї з найбільш милозвучних мов.

Одним із таких проєктів став вихід у видавництві BookChef українською книги "Пригоди Чиполіно", переклад якої зроблено з італійської мови. Цього року Тиждень італійської мови у світі проходитиме з 19 по 25 жовтня.