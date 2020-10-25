В авиакомпании Wizz Air назвали аэропорты, которые принесли наибольшую прибыль перевозчику. В перечне из 12 аэродромов не нашлось места украинским аэропортам.

В перечне 12 самых прибыльных для Wizz Air аэропортов нет ни одного из Украины. Зато сумма прибыли с этих 12 аэродромов составила более 345 миллионов евро. Эти деньги компания заработала с апреля 2019 года по март 2020 года, сообщает avianews.com.

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Однако стоит добавить, что три четверти всех своих рейсов компания сосредоточила именно в первой десятке этих аэропортов. Рентабельность полетов составила 16%

Больше всего компании принес лондонский аэропорт "Лутон" – 57,88 миллиона евро с уровнем рентабельности 12,04%

Зато больше всего рентабельность была в аэропортах Тель-Авива и Клуж-Напоки – 20,55% и 20,19% соответственно. При этом в румынском аэропорту сумма прибыли была выше – 30,76 миллиона евро (и третье итоговое место по доходности).

Что касается расходов, то больше всего компания потеряла в аэропорту Вены – 15 миллионов евро. Из-за значительной конкуренции с другими перевозчиками Wizz Air был вынужден продавать билеты в среднем за 57 евро. В то время как расходы на одного пассажира в этом аэропорту для Wizz Air составляли 63 евро.

Список аэропортов Wizz Air по размеру полученной прибыли (рентабельность в %):