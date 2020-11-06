Участники пропагандистской организации "Отряды Путина" записали видеообращение, в котором заявили, что не признают выборы президента США. Они призвали другие страны мира присоединиться к их позиции.

Прокремлевские активисты назвали выборы "вакханалией" и "уродливым шоу". Соответствующее видеообращение они опубликовали на своем ютуб-канале.

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Представительница "Отрядов Путина" сказала, что США "вмешиваются в политическую жизнь других стран, а у себя порядок навести не могут".

Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке,

– заявила она и другие возмущенные фанаты Путина.

Справка. 3 ноября в США прошло голосование на президентских выборах, однако подсчет голосов продолжается. Кандидатами на пост президента является действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден.

"Отряды Путина" возмущены выборами в США: смотрите видео