"Безобразное шоу": пенсионерки с "Отрядов Путина" не признали выборы в США – смешное видео
Участники пропагандистской организации "Отряды Путина" записали видеообращение, в котором заявили, что не признают выборы президента США. Они призвали другие страны мира присоединиться к их позиции.
Прокремлевские активисты назвали выборы "вакханалией" и "уродливым шоу". Соответствующее видеообращение они опубликовали на своем ютуб-канале.
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Представительница "Отрядов Путина" сказала, что США "вмешиваются в политическую жизнь других стран, а у себя порядок навести не могут".
Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке,
– заявила она и другие возмущенные фанаты Путина.
"Отряды Путина" возмущены выборами в США: смотрите видео
Что такое "Отряды Путина"?Неформальное движение "Отряды Путина" создал Марат Динаев, активистами являются старики, которые периодически высказываются на общественные и политические темы, а также проводят акции.
Они забивали досками вход в штаб оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре и называли COVID-19 выдумкой президента США.
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