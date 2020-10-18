В части городов Украины уже начался отопительный сезон. Из-за этого увеличивается количество случаев отравления угарным газом. Чтобы безопасно обогревать помещение, необходимо соблюдать ряд правил.

О правилах обогрева помещений сообщил телеграм-канал МВД Украины.

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Правила обогрева дома

Перед началом, а также в течение всего отопительного сезона следует очищать дымоходы и печи от сажи,

возле каждой печи перед топочным отверстием на горючем полу следует прибить металлический лист размером не менее 0,5 на 0,7 метра,

печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные отступки от горючих конструкций,

не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть со спичками.

Как следует обращаться с электроприборами:

Нельзя использовать несертифицированные и самодельные нагревательные приборы,

нельзя располагать приборы обогрева под розеткой, а также на путях эвакуации людей,

не стоит включать одновременно много электроприборов в удлинитель. Электросеть может просто не выдержать перегрузки,

не используйте электрообогревательные приборы для сушки одежды и других материалов,

не оставляйте включенными электрообогревательные устройства во время выхода из дома.

Обратите внимание! 15 октября отопительный сезон начался в Хмельницком, ровно и Харькове. С 16 октября тепло стало в домах львовян и киевлян.

Случаи отравления угарным газом

В селе Копачовка Волочисского района Хмельницкой области угарным газом отравилась семья из 5 человек. Троих детей отправили в больницу. Инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

В то же время во Львове из-за отравления угарным газом погибла 18-летняя девушка. Еще два человека госпитализированы в больницу. Их квартира оборудована газовой плитой и двухфункциональный котлом.