Как безопасно обогревать квартиры и не отравиться угарным газом: советы МВД
В части городов Украины уже начался отопительный сезон. Из-за этого увеличивается количество случаев отравления угарным газом. Чтобы безопасно обогревать помещение, необходимо соблюдать ряд правил.
О правилах обогрева помещений сообщил телеграм-канал МВД Украины.
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Правила обогрева дома
- Перед началом, а также в течение всего отопительного сезона следует очищать дымоходы и печи от сажи,
- возле каждой печи перед топочным отверстием на горючем полу следует прибить металлический лист размером не менее 0,5 на 0,7 метра,
- печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные отступки от горючих конструкций,
- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть со спичками.
Как следует обращаться с электроприборами:
- Нельзя использовать несертифицированные и самодельные нагревательные приборы,
- нельзя располагать приборы обогрева под розеткой, а также на путях эвакуации людей,
- не стоит включать одновременно много электроприборов в удлинитель. Электросеть может просто не выдержать перегрузки,
- не используйте электрообогревательные приборы для сушки одежды и других материалов,
- не оставляйте включенными электрообогревательные устройства во время выхода из дома.
Случаи отравления угарным газом
В селе Копачовка Волочисского района Хмельницкой области угарным газом отравилась семья из 5 человек. Троих детей отправили в больницу. Инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
В то же время во Львове из-за отравления угарным газом погибла 18-летняя девушка. Еще два человека госпитализированы в больницу. Их квартира оборудована газовой плитой и двухфункциональный котлом.