Верховная Рада впервые за 2 недели соберется на пленарное заседание. В частности, на нем выступят Владимир Зеленский и Максим Степанов. Речь пойдет о внутренних и внешних угрозах и факторах, которые могут поспособствовать развитию Украины.

Президент, вероятно, будет говорить о социальной ситуации и ситуации по безопасности в Украине. Об этом заявил депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире 24 канала.

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По его мнению, важными вопросами, которые может затронуть Зеленский, есть также экономика, новые рабочие места и все то, что может поспособствовать укреплению Украины.

Ожидаю от этого выступления заряда для общества и парламентариев, чтобы мы могли и дальше работать над основными задачами для государства,

– добавил депутат.

Кто еще выступит на заседании

В парламенте 20 октября 2020 года будет выступать и министр здравоохранения Максим Степанов. По словам Камельчука, парламентарии, вероятно, зададут ему вопросы, которые сейчас беспокоят всех Украинцев:

каким образом будет развиваться ситуация относительно карантинных ограничений в Украине;

смогут ли украинцы свободно ехать за границу;

смогут ли в Украину приезжать иностранцы;

как заботятся о больных с подозрением на COVID-19 и достаточно ли для них необходимых материалов;

будут ли внедрены все необходимые меры для безопасного проведения местных выборов, чтобы избежать новой волны заболеваемости;

каким образом будут обеспечивать школы и вузы.

Эффективны ли действия Степанова

Как отметил Камельчук, создается впечатление, что действующий министр здравоохранения не всегда справляется со своими задачами. По его мнению, некоторые заявления Степанова были нелогичными и непоследовательными. Также нардеп заявил, что жесткие карантинные ограничения не всегда были оправданными, ведь они повлияли на экономическую ситуацию в Украине.

"Мы всегда видели нагнетание ситуации вместо того, чтобы увидеть, какого прогресса достигают с помощью лечения в медучреждениях или дома", – добавил он.

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По мнению Камельчука, Степанова стоит спросить и о том, как будут действовать, если во время выборов закончатся необходимые для безопасного проведения выборов средства. Правдивость его ответа на этот вопрос, по словам нардепа, можно будет проверить. Это позволит определить насколько эффективной является его деятельность на посту министра здравоохранения.