Антирекорды стали нормой для 2021 года. Параллельно со впечатляющим ростом новых случаев коронавируса – крупнейшие рецессии десятилетий. По оценкам экспертов, коронакризис ударил по миру больше, чем экономический шок 2008 года. Как следствие, резкий рост безработицы. Украина – не исключение. Особенно когда пандемия ударила с новой силой.

Есть ли способ помочь этому без давления на госбюджет и как сейчас борются с безработицей в мире – читайте в материале 24 канала.

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Фактически: сколько безработных в Украине сейчас?

С начала карантина статус безработного получили 525 тысяч украинцев – это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Государственном центре занятости.

По состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 тысяч безработных – это на 59% (159 тысяч) больше, чем на эту же дату 2019 года.

Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и г. Киеве (в 1,8 – 2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%,

– заявили в центре.

Почему так?

Экономика страны только начала восстанавливаться после весеннего локдауна, как в конце августа власти вновь начали ужесточать ограничения из-за роста новых случаев болезни. Поэтому даже со стартом нового бизнес-сезона вакансий на рынке не стало.

"Рост количества вакансий, который мы ожидали в сентябре, который должен был состояться традиционно, потому что начинается новый бизнес-сезон, к сожалению, не состоялся. И количество вакансий, по сравнению с августом, немного уменьшилось – в пределах 9-10%. Сейчас работодатели находятся в ситуации неопределенности: будет ли вторая волна карантина? Не у всех есть финансовые ресурсы, другие ресурсы, которые бы позволили развиваться и опять же, расширять свой штат", – сказала руководитель Экспертно-аналитического центра Юлия Дрожжина.

Без работы и вне статистики

Цифры госстата показывают не всех, кто из-за карантина остался без работы. Статус безработных в соответствии со статьей 43 Закона Украины "О занятости населения", имеют лица в возрасте 15 лет и старше, которые не имели работы на обследуемой неделе, активно ее искали на протяжении четырех недель и готовы приступить к работе в течение следующих 2 недель.

К категории безработных также относятся лица, которые приступают к работе в течение ближайших двух недель, нашли работу, ждут ответа и тому подобное.



За этот год количество отчаявшихся людей выросло на десятки тысяч / Фото из открытых источников

Кроме того, вне рабочей силы те, кто ищет работу уже больше месяца или занимаются этим не так активно. Их называют отчаявшимися лицами. И количество таких людей за этот год также выросло на десятки тысяч человек.

Как в мире?

Как правило, в странах, где объем бюджетных расходов на антикризисную поддержку выше, потери рынка труда меньше.



В развитых странах вложили большие деньги в поддержку бизнеса и безработных / Фото из открытых источников

В условиях пандемии правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки бизнеса и безработных. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство.

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Если же говорить о развивающихсяя странах, то вирус лишил работы 13 миллиона бразильцев и почти два миллиона чилийцев, и реальная безработица в Бразилии выше официальной статистики на 10%, а в Чили – на 15.

Правда, и у одной из крупнейших экономик Европы – в Испании – безработица достигла 20% и рискует остаться на этом уровне минимум еще 2 года.

А все потому, что ее экономика больше чем в других европейских странах полагается на ресторанный и гостиничный бизнес. Именно эта сфера понесла едва ли не наибольшие убытки из-за карантина.

Что делать?

Украина, дефицит бюджета которой на следующий год закладывают в 6%, не может позволить субсидировать бизнес и помочь безработным триллионами, как это делают в США. Поэтому наше государство помогает в меру своих возможностей.

По словам министра экономики Украины Игоря Петрашко, государство с начала карантина выделило 7,5 миллиарда гривен помощи по безработице.

Чтобы люди не теряли работу полностью, правительство предлагает альтернативу – частичную безработицу.



Игорь Петрашко – министр экономики Украины / Фото AgroPolit.com

"Чтобы предприятия не увольняли людей, мы ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов. Тем самым нам удалось сохранить рабочие места для 380 тысяч работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой", – отметил Петрашко.

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В ведомстве отметили, по состоянию на 3 сентября по программе по частичной безработице выплачено 2,3 миллиарда гривен. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.

Но, как видим, этого недостаточно. Показатели безработицы продолжают расти. Поэтому как помочь безработице без дополнительного давления на бюджет?

По словам префессора Киевской школы экономики Олеси Верченко, самый лучший способ уменьшить процент безработицы – это поднять уровень экономики.



Олеся Верченко – профессор Киевской школы экономики / Фото Professional Government Association of Ukraine

"Здесь борьба не напрямую нацелена на безработицу, а так вот косвенно, путем стимулирования экономической деятельности, поднятия общей экономической активности. И тогда уже компании частные, не только частные, но и государственные начинают нанимать больше работников, потому что есть спрос на их продукцию. А нет спроса – зачем нанимать работников", – утверждает эксперт.

Но как стимулировать развитие экономики, когда мир под угрозой нового локдауна, а предприниматели не уверены в завтрашнем дне? Ответ – хотя бы не создавать дополнительных проблем. Так считает эксперт Института демографии и социальных исследований Ольга Купец.



Ольга Купец – эксперт Института демографии и социальных исследований,

доцент Киевской школы экономики / Фото Kyiv School of Economics

Не повышать налоги хотя бы. Не повышать, как сейчас у нас рассматривается, существенно заработную плату минимально, потому что это помимо кризиса еще дополнительный шок будет для маленьких предпринимателей, когда минимальная зарплата увеличивается с 5 тысяч до 6 тысяч, как планируется,

– подчеркнула Купец.

По словам эксперта, такие меры будут ухудшать ситуацию и приведут к еще большей безработице.

Прогнозы МВФ

Усилия Украины помочь в борьбе с безработицей дают свои результаты. В частности, прогнозы по безработице в Украине улучшились по оценке Международного Валютного Фонда.



В МВФ считают, что прогнозы по безработице в Украине улучшились / Фото из открытых источников

Если в июне Фонд оценивал, что в этом году уровень безработицы увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на этот год составляет 11%, на следующий – 9,6%.