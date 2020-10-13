В Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 000 безработных.

Об этом сообщил Государственный центр занятости на запрос "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По данным центра, этот показатель на 159 000 – то есть на 59% – превышает данные за аналогичный период 2019 года. С начала карантина, то есть с 12 марта, по 9 октября статус безработного получили 525 тысячи человек – в ГЦЗ этот показатель оценивают как на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.

"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38% ", – отмечают в центре.

При этом за этот же период с 12 марта по 9 октября, отчитывается учреждение, 342 тысяч граждан нашли работу при содействии Центра занятости.

В базе государственной службы занятости по состоянию на 12 октября зарегистрированы 67 000 вакансий – на 34% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

"По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шесть безработных (на соответствующую дату прошлого года – 3 человека)", – заключает отдел коммуникаций Государственного центра занятости.