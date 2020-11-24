Безработным будут платить деньги на организацию бизнеса: Зеленский подписал закон
Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий выплаты безработным на организацию бизнеса. Финансирование будет осуществляться из Фонда социального страхования.
Соответствующий документ 24 ноября подписал президент, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
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В документе прописана возможность за деньги Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования финансировать расходы на единоразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.
Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности. Это касается случаев, когда человек пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Кроме того, фонды также осуществляют
- страховые выплаты в установленных случаях единовременного пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего)
- страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями)
- страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
- оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.
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