Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий выплаты безработным на организацию бизнеса. Финансирование будет осуществляться из Фонда социального страхования.

Соответствующий документ 24 ноября подписал президент, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

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Закон вносит изменения в Госбюджет-2020.

В документе прописана возможность за деньги Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования финансировать расходы на единоразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности. Это касается случаев, когда человек пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют

страховые выплаты в установленных случаях единовременного пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего)

страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями)

страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Справка. 3 ноября Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3692 во втором чтении, за него проголосовали 295 парламентариев.