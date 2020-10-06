Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук заверила, что Европейский Союз не отменит безвизовый режим для всех украинцев. Письмо, которое накануне подписали депутаты Европарламента, не является официальной позицией ЕС.

Процесс предоставления безвизового режима для Украины был сложным и длительным. Так же сложно будет его отменить. Об этом заявила Кравчук, сообщает "РБК-Украина".

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Мы (фракция – 24 канал) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается. Никто не собирается отменять,

– подчеркнула нардепка.

Почему заговорили об отмене безвиза

Добавим, что накануне в Европарламенте заявили, что могут отменить безвиз для украинских олигархов и топ-политикив. Все из-за сворачивания антикоррупционной реформы. В то же время ЕС заверил, что это не будет касаться всех граждан Украины.

Что на это сказала Кравчук

Письмо депутата Европарламента Виолы фон Крамон об отмене безвиза подписали еще несколько депутатов. Однако, по словам Кравчук, в нем не указаны имена лиц, которым грозит отмена режима.

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не какая-то официальная позиция европарламентариев в целом", – добавила депутат.

Отмена безвиза для Украины: что известно