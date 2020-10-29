В ноябре 2013 года Виктор Янукович в Вильнюсе на саммите не подписал соглашение с ЕС. Этим он развернул всю страну в откровенно прокремлевском направлении. Теперь Украина из-за антигосударственного решения КСУ может потерять безвиз с Европой и просто откатиться назад во времена беглого президента.

По крайней мере на это уже намекают зарубежные партнеры. Подробнее о том, как Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Как сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, решение Конституционного суда, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима.

Все из-за отмены Конституционным судом ряда норм в антикоррупционном законодательстве. В том числе и уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества чиновников.

Борьба с коррупцией была и остается ключевым требованием ЕС к Украине. От нее зависит поддержка Западом Украины – как финансовая, так и дипломатическая.

Президент срочно созвал заседание СНБО

Из-за риска поссориться с Западом и потерять безвиз президент Зеленский срочно созвал заседание СНБО. Зато вице-премьер по евроинтеграции оправдывается, что официальных процедур со стороны ЕС пока нет.

Речь Зеленского на заседании СНБО: видео

Встревожен, но сдержан пока и бывший главный дипломат Украины Павел Климкин, который непосредственно был вовлечен в переговоры о безвизе.

По его мнению, радикальных шагов со стороны зарубежных партнеров прямо сейчас ожидать не следует. Зато доверие к Украине такие капризы самого влиятельного судебного органа в государстве и их очевидных бенефициаров точно может взорвать.

ЕС прекрасно понимает, кто реально принял это решение. Поэтому он будет действовать стратегически, осторожно, но очень последовательно,

– прокомментировал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

И добавил, что время для исправления ситуации есть, но Европейский союз будет требовать четкую стратегию действий, которой он может доверять.

Украина может остаться без помощи МВФ

Из-за решения судей КСУ Украина может остаться без 1 миллиарда 200 миллионов евро помощи от МВФ. Эти средства в условиях коронакризиса очень нужны нашей экономике в ближайшее время.

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Именно расторжение сотрудничества с Международным валютным фондом выгодно олигархам Игорю Коломойскому и Виктору Медведчуку. Их люди и добились отмены антикоррупционных реформ через Конституционный суд.

Они фактически бросили вызов президенту Владимиру Зеленскому. И то, как он на него отреагирует, покажет, кто на самом деле принимает решающие решения в государстве: президент, как прописано в Конституции, или те, кто тайно руководят судьями.