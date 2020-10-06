Европейский Союз подтвердил отсутствие угроз для действия безвизового режима с Украиной. Его полноценное функционирование восстановится после карантина.

Угрозы для безвизового режима опроверг Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает 24 канал.

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Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии,

– заявил Президент Украины.

Также партнеры из ЕС заверили, что безвизу с ЕС ничего не угрожает, Украина выполняет все критерии и как только позволит эпидемиологическая ситуация, украинцы снова смогут планировать свои поездки в Европу.

Позиция Европейского Союза

Партнеры из Европейского Союза также заверили, что безвизу с ЕС ничего не угрожает и Украина выполняет все критерии. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, украинцы снова смогут планировать свои поездки в Европу. Это подтвердили в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС 6 октября 2020 года.

"Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, когда это позволят эпидемиологические условия", – сообщили в заявлении Саммита.