Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Евросоюз не будет сразу приостанавливать безвизовый режим. Международное сообщество будет ждать от Киева стратегии преодоления последствий решения Конституционного суда об отмене е-декларирования.

Климкин о возможной отмене безвиза

Скандальное решение Конституционного суда не станет причиной для немедленной отмены безвиза Украины с ЕС. Об этом Климкин рассказал УНИАН.

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Никто сразу не будет приостанавливать безвизовый режим, поскольку это значит наказывать всех украинцев, а наши партнеры понимают природу этих решений и их мотивы,

– заметил Климкин.

По его словам, у международных партнеров Украины есть свои рычаги и они будут активно их применять.

"Для нас, для страны, которая находится в состоянии войны с Россией, поддержка друзей является критически важной. Мы не можем рисковать потерять ее часть, не говоря о поддержке как таковой", – подчеркнул экс-министр.

Климкин считает, что Евросоюз будет учитывать есть ли у Украины стратегия по преодолению последствий скандального решения КСУ. Если же ЕС не увидит соответствующей стратегии, тогда он может отменить безвиз.

ЕС может прибегнуть к последнему предупреждению и к таким мерам, которые эквивалентны применению своеобразного "ядерного оружия" (отмена безвиза – 24 канал),

– подытожил экс-министр.

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Обратите внимание! Ранее вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что решение КСУ не повлияет на безвиз. По ее словам, внутри Украины есть заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию и лишить украинцев безвиза.

Что известно о решении Конституционного суда