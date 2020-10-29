Безвиз не прекратят сразу, – Климкин
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Евросоюз не будет сразу приостанавливать безвизовый режим. Международное сообщество будет ждать от Киева стратегии преодоления последствий решения Конституционного суда об отмене е-декларирования.
Климкин о возможной отмене безвиза
Скандальное решение Конституционного суда не станет причиной для немедленной отмены безвиза Украины с ЕС. Об этом Климкин рассказал УНИАН.
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Никто сразу не будет приостанавливать безвизовый режим, поскольку это значит наказывать всех украинцев, а наши партнеры понимают природу этих решений и их мотивы,
– заметил Климкин.
По его словам, у международных партнеров Украины есть свои рычаги и они будут активно их применять.
"Для нас, для страны, которая находится в состоянии войны с Россией, поддержка друзей является критически важной. Мы не можем рисковать потерять ее часть, не говоря о поддержке как таковой", – подчеркнул экс-министр.
Климкин считает, что Евросоюз будет учитывать есть ли у Украины стратегия по преодолению последствий скандального решения КСУ. Если же ЕС не увидит соответствующей стратегии, тогда он может отменить безвиз.
ЕС может прибегнуть к последнему предупреждению и к таким мерам, которые эквивалентны применению своеобразного "ядерного оружия" (отмена безвиза – 24 канал),
– подытожил экс-министр.
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Что известно о решении Конституционного суда
- 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины.
- Она предусматривает наказание за ложное е-декларирование для чиновников.
- Суд принял решение по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє".
- Международное сообщество негативно восприняло такое решение суда. Появилась информация о возможной отмене безвиза.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что е-декларирование в Украине не отменят. Законопроект о возобновлении отмененного судом постановления срочно отправят на рассмотрение Верховной Рады.