В США заявили, что российская агрессия против Украины – серьезное современное нарушение государственного суверенитета во всей Европе. Также отметили и на оккупацию Крыма и недопустимые действия России.

Такое заявление на заседании Совета Министров ОБСЕ сделал заместитель госсекретаря США Стивен Биган. Об этом сообщило посольство США в Украине.

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"Наиболее вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ остается российская агрессия на востоке Украины и оккупация Крыма", – сказал Биган.

Он отметил, что с 2014 года в результате конфликта погибли более 13 тысяч украинцев. Также многие люди были вынуждены покинуть свои дома – их больше миллиона.

Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации, до сих пор подвергаются репрессиям,

– подчеркнул Биган.

Украина должна остаться нашим приоритетом, – Биган

По словам заместителя госсекретаря, самая главная задача – чтобы Украина в дальнейшем осталась приоритетом. Биган отметил, что действия Специальной мониторинговой миссии недопустимы, ведь она ежедневно подвергается притеснениям, преследованиям и ограничениям – речь именно о контролируемых Россией территориях.

"Никого не обманывают настойчивые утверждения Москвы, что Украины ответственна за конфликт на своей территории", – сказал дипломат.

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Биган о действиях России

Он добавил, что Россия пренебрегает международным правом и основными принципами ОБСЕ – именно это "привело к серьезному ухудшению ситуации безопасности на европейском континенте".

США призывают Россию выполнить свои Минские обязательства в полном объеме. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма,

– заверил Биган.

Также он отметил, что Россия пытается подорвать демократические системы других государств. Для этого она использует дезинформацию и другие гибридные методы. Биган назвал это вызовом для всех наших стран, "поскольку Москва стремится подорвать демократические принципы других государств".

По словам Бигана, Россия препятствует соблюдению прав человека и на собственной территории. Страна дислоцирует военный контингент на суверенной территории Молдовы и Грузии без согласия этих государств.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала