В течение 15 ноября в Минске и других городах Беларуси силовики задержали почти 1 тысячу человек. Некоторых задерживали с особой жестокостью. Один из таких случаев в Минске попал на камеры.

Силовики публично напали на нескольких мужчин и жестоко избили их в магазине. Видео опубликовало издание TUT.BY.

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Начало схтычки непонятно, но с момента съемок видео видно, как силовики дубинками бьют людей. Одного из мужчин поставили на колени, зацепили за волосы и били дубинкой по голове и спине.

Что-то похожее было и с другими людьми, которых пытались задержать силовики. Между тем работники и посетители магазина были напуганы и не понимали, что происходит – отовсюду раздаются крики.

Те, кто пытался избежать задержания, просто хватались руками за все на своем пути. Поэтому силовики буквально тянули их по земле.

Жесткие задержания в Минске: смотрите видео (содержит жесткие кадры)

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