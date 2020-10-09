Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения на 2 недели. Кроме этого, глава государства приказал ввести в столицу войска. Между тем, в центре города уже собрались десятки тысяч человек.

Чрезвычайное положение продлится до 21 октября Режим чрезвычайного положения начнет действовать с 20:00 9 октября. О своем решении президент Жээнбеков сообщил на официальном сайте. К теме Россия ввела свою военную базу в Кыргызстане в режим "противодействия терроризму" Продлится режим ЧС до 21 октября. Какие ограничения: Комендантский час.

Спецправила для въезда и выезда.

Запрет на массовые мероприятия – соревнования, митинги, демонстрации. Войска в Бишкеке будут обеспечивать "охрану правопорядка и защиту мирного населения". На площади Ала-Тоо – тысячи людей Тем временем, в эпицентре киргизских протестов – на площади Ала-Тоо уже собрались десятки тысяч людей. Назревает очередное противостояние. Обратите внимание! 9 октября президент Жээнбеков отправил в отставку кабмин и премьера. Сам президент заявил, что тоже готов покинуть пост – но при одном условии – когда ситуация в стране стабилизируются Почему протестуют киргизы? Люди вышли на протесты, поскольку считают фальсифицированными результаты парламентских выборов. Демонстранты захватили здание парламента и офис президента. В беспорядках погиб один митингующий, пострадали более тысячи. Все о событиях в Кыргызстане – Люди вышли на протесты, поскольку считают фальсифицированными результаты парламентских выборов. Демонстранты захватили здание парламента и офис президента. В беспорядках погиб один митингующий, пострадали более тысячи. Все о событиях в Кыргызстане – здесь.