В Бишкеке чрезвычайное положение: в столицу Кыргызстана введут войска
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения на 2 недели. Кроме этого, глава государства приказал ввести в столицу войска. Между тем, в центре города уже собрались десятки тысяч человек.
Чрезвычайное положение продлится до 21 октября
Режим чрезвычайного положения начнет действовать с 20:00 9 октября. О своем решении президент Жээнбеков сообщил на официальном сайте.
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Продлится режим ЧС до 21 октября.
Какие ограничения:
- Комендантский час.
- Спецправила для въезда и выезда.
- Запрет на массовые мероприятия – соревнования, митинги, демонстрации.
Войска в Бишкеке будут обеспечивать "охрану правопорядка и защиту мирного населения".
На площади Ала-Тоо – тысячи людей
Тем временем, в эпицентре киргизских протестов – на площади Ала-Тоо уже собрались десятки тысяч людей. Назревает очередное противостояние.