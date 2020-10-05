В Бишкеке силой разогнали митинг из-за парламентских выборов: много раненых – видео
В столице Кыргызстана Бишкеке тысячи людей вышли на митинг. Так люди не согласны с результатами парламентских выборов. В конце концов силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, применив спецсредства. В результате по меньшей мере 16 человек пострадали.
Разгон митинга в Кыргызстане: что известно
Для разгона толпы от здания парламента и администрации президента десятки силовиков применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Также использовали спецтехнику и собак. Об этом сообщает "Настоящее время".
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Митингующие в ответ подожгли мусорные баки и забрасывали полицейских камнями. Окна нескольких машин и домов вдоль дороги были выбиты. Телефонная связь в центре города – плохая.
По данным ресурса, несколько человек получили ранения, в том числе повреждения ноги получил кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен" Жанар Акаев. Журналисты сообщают и о нескольких раненых силовиках.
Смотрите видео разгона митингующих в Бишкеке
Информация о раненых
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана, во время разгона митинга на площади Ала-Тоо 16 человек госпитализировали с различными травмами. Два сотрудника правоохранительных органов получили ранения во время разгона митингующих на площади Ала-Тоо. У обоих было сотрясение мозга.
Главный врач Центра экстренной медицины Искандер Шаяхметов сообщил 24.kg о нападениях на машины скорой помощи.
Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь. Нам разбили шесть машин. Это только те, которые приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна,
– отметил он.
Издание добавляет, что участники митинга сожгли машину патрульной службы милиции. В то же время толпа ломала мостовую с тротуаров и бросала камни в силовиков.
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Основное о выборах в Кыргызстане
- Голосование прошло 4 октября.
- Участие в выборах приняли 56% из 3,5 миллиона зарегистрированных избирателей.
- На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.
- По официальным данным, барьер в 7 процентов преодолели только четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекен Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".