В столице Кыргызстана Бишкеке тысячи людей вышли на митинг. Так люди не согласны с результатами парламентских выборов. В конце концов силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, применив спецсредства. В результате по меньшей мере 16 человек пострадали.

Разгон митинга в Кыргызстане: что известно

Для разгона толпы от здания парламента и администрации президента десятки силовиков применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Также использовали спецтехнику и собак. Об этом сообщает "Настоящее время".

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Бишкек: момент выстрела в нашего журналиста pic.twitter.com/SBMAaMZMMw — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 5, 2020

Митингующие в ответ подожгли мусорные баки и забрасывали полицейских камнями. Окна нескольких машин и домов вдоль дороги были выбиты. Телефонная связь в центре города – плохая.

По данным ресурса, несколько человек получили ранения, в том числе повреждения ноги получил кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен" Жанар Акаев. Журналисты сообщают и о нескольких раненых силовиках.

Смотрите видео разгона митингующих в Бишкеке

Информация о раненых

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана, во время разгона митинга на площади Ала-Тоо 16 человек госпитализировали с различными травмами. Два сотрудника правоохранительных органов получили ранения во время разгона митингующих на площади Ала-Тоо. У обоих было сотрясение мозга.

Главный врач Центра экстренной медицины Искандер Шаяхметов сообщил 24.kg о нападениях на машины скорой помощи.

Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь. Нам разбили шесть машин. Это только те, которые приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна,

– отметил он.

Издание добавляет, что участники митинга сожгли машину патрульной службы милиции. В то же время толпа ломала мостовую с тротуаров и бросала камни в силовиков.

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