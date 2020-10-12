Из-за протестов в Кыргызстане президент Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека. В то же время протестующие передали захваченное здание парламента власти.

Чрезвычайное положение в Бишкеке

Жээнбеков 12 октября подписал указ, согласно которому в Бишкеке снова вводят режим чрезвычайного положения. Об этом сообщается на сайте президента Кыргызстана.

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Предыдущий указ в течение отведенных трех дней парламент не рассмотрел.

Чрезвычайное положение будет действовать с 20:00 по местному времени 12 октября до 7:00 19 октября. На территории города введут комендатуру. Разрешен также комендантский час, особый режим въезда/выезда, людям могут запрещать оставлять дома.

Здание парламента – под контролем властей

Первый заместитель генерального прокурора Нурлан дарданов заявил, что следователи осмотрели административное здание Жогорку Кенеша (парламент). Его передали властям.

Напомним, ранее в Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00 из-за протестов.

Обратите внимание! Протесты в Кыргызстане продолжаются с 5 октября. Тогда на улицы вышли несогласные с результатами парламентских выборов. Местная ЦИК уже признала их недействительными. До 6 ноября должны назначить новое голосование.