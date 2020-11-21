Лидеры стран G-20 21 ноября собрались на виртуальный саммит под председательством Саудовской Аравии. Одной из ключевых тем стала вакцина от COVID-19.

Как проходит первый день саммита G-20 читайте в материале 24 канала.

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Открыл саммит король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Он обозначил ряд ключевых тем для обсуждения с лидерами "Большой двадцатки" и кратко охарактеризовал последствия прошлого саммита, который проходил весной 2020 года.

Глава GAVI Нгози Оконджо-Ивеала призвала наиболее развитые страны выделить примерно 5 миллиардов долларов, чтобы обеспечить вакциной самые бедные страны.

Только справедливое распределение вакцины сможет спасти человечество, подчеркнула Оконджо-Ивеала. По словам чиновницы, "пока все не защищены, никто не находится в безопасности.

Заметьте! GAVI – это глобальное партнерство в области здравоохранения. Его целью является увеличение доступа к иммунизации жителей бедных стран.

На саммите также уже успели выступить президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Что сказал Макрон

Президент Франции надеется, что вакцина от коронавируса будет готова уже к концу 2020 года. Критически важно сделать так, чтобы ее смогли закупить не только богатые государства. Распределение вакцины между странами Макрон сравнил с "битвой".

Есть еще другая "битва", к которой необходимо быть готовыми. Это готовность к обеспечению доступа к этой вакцине на международном уровне. Мы должны сделать так, чтобы вакцина стала доступной всем – чтобы избежать сценария разделения мира,

– подчеркнул французский лидер.

Что сказала Меркель

Канцлер Германии призвала мировых лидеров усилить международное сотрудничество. Главной задачей, по мнению Меркель, сейчас является сделать вакцину доступной для всех стран. К концу 2021 года доступными должны быть более 2 миллиардов доз вакцины. Однако для этого нужно собрать деньги.

Меркель отметила, что для этого уже удалось собрать 4,2 миллиарда долларов. Только вклад Германии составляет 500 миллионов долларов.

Внимание! Странами G20 являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз.