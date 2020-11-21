"Битва, к которой необходимо быть готовыми": как проходит первый день саммита G-20
Лидеры стран G-20 21 ноября собрались на виртуальный саммит под председательством Саудовской Аравии. Одной из ключевых тем стала вакцина от COVID-19.
Как проходит первый день саммита G-20 читайте в материале 24 канала.
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Открыл саммит король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Он обозначил ряд ключевых тем для обсуждения с лидерами "Большой двадцатки" и кратко охарактеризовал последствия прошлого саммита, который проходил весной 2020 года.
Глава GAVI Нгози Оконджо-Ивеала призвала наиболее развитые страны выделить примерно 5 миллиардов долларов, чтобы обеспечить вакциной самые бедные страны.
Только справедливое распределение вакцины сможет спасти человечество, подчеркнула Оконджо-Ивеала. По словам чиновницы, "пока все не защищены, никто не находится в безопасности.
На саммите также уже успели выступить президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Что сказал Макрон
Президент Франции надеется, что вакцина от коронавируса будет готова уже к концу 2020 года. Критически важно сделать так, чтобы ее смогли закупить не только богатые государства. Распределение вакцины между странами Макрон сравнил с "битвой".
Есть еще другая "битва", к которой необходимо быть готовыми. Это готовность к обеспечению доступа к этой вакцине на международном уровне. Мы должны сделать так, чтобы вакцина стала доступной всем – чтобы избежать сценария разделения мира,
– подчеркнул французский лидер.
Что сказала Меркель
Канцлер Германии призвала мировых лидеров усилить международное сотрудничество. Главной задачей, по мнению Меркель, сейчас является сделать вакцину доступной для всех стран. К концу 2021 года доступными должны быть более 2 миллиардов доз вакцины. Однако для этого нужно собрать деньги.
Меркель отметила, что для этого уже удалось собрать 4,2 миллиарда долларов. Только вклад Германии составляет 500 миллионов долларов.
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