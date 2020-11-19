Представители бизнеса к новым ограничениям отнеслись негативно. Ведь они парализуют работу и приносят немалые убытки. Особенно пострадали театры, кинотеатры, заведения питания, где в выходные дни преимущественно был наплыв посетителей.

Сайт 24 канала уже рассказывал о том, как карантин выходного дня повлиял на кафе и рестораны. В этом материале мы пообщались с представителями развлекательных заведений, магазинов, салонов красоты и узнали, как карантинные ограничения повлияли на их бизнес.

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Театры и кино

Ирина Клищевская, директор-художественный руководитель Киевского академического театра "Колесо", народная артистка Украины, говорит, что стало очень трудно работать, ведь у них был объявлен репертуар на ноябрь, зрители покупали билеты, а теперь в театре должны делать замены спектаклей, которые должны были состояться в субботу и воскресенье, ведь на них уже проданы билеты.

Мы имеем небольшие камерные залы, которые, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, можно заполнять зрителями лишь на 50%. На 14 и 15 ноября, например, у нас было запланировано 4 репертуарных спектакля в основном и Каминном залах. Спектакли не сыграны, они перенесены. Мы потеряли 120 зрителей, это примерно 30 000 гривен,

– говорит Клищевская.

Клищевская добавляет, что они не знают, какую заработную плату им будет платить Департамент культуры ВО КМР (КГГА), потому что за простой весной они получали 66%. Сейчас театр подписал Соглашение о предоставлении гранта институциональной поддержки Украинским культурным фондом. В случае ужесточения карантина, во избежание рисков, театр "Колесо" будет работать в режиме онлайн.

Дмитрий Деркач, совладелец "Планеты кино", на своей странице в Facebook писал, что после введения карантина выходного дня им придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.

Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты,

– написал Деркач.

Салоны красоты и магазины

Мальвина Розенцвит, СЕО Backstage BEAUTY & REFRESH, отмечает, что им пришлось отменить все записи на выходных до конца ноября.

Часть клиентов самостоятельно отменила записи, потому что нет возможности ни отпраздновать день рождения, ни выйти в ресторан, нет презентаций, нет вечеринок, нет ничего, где наши клиенты могли бы отдохнуть. Плановые процедуры пришлось перенести на будни,

– говорит Розенцвит.

Сергей Войток, основатель магазина RUHANKA, отметил, что магазин расположен в столичном ТЦ на Майдане Независимости, много иностранцев, удобно забрать в центре интернет-заказ, но так было до локдауна. Сейчас иностранцев почти нет, а это одна из основных аудиторий физического магазина.

Ради любопытства сравнил выручку октября с ноябрем, только без выходных дней, цифры говорят, что можем потерять около 30% заработка, когда ситуация и так на грани выживания. Готовимся к полному локдауну, кажется его не обойти. Магазин планируем закрывать, пока будем работать онлайн,

– говорит Войток.

Он добавил, что, вспоминая весну, когда у них должен был бы активно начаться сезон, но в условиях карантина, никакой активности не произошло, то без дополнительного заработка на стороне бизнесу не выжить.

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Алена Огонесян, вице-президент общественной организации "Федерация сквоша Украины", рассказала, что они готовы и в дальнейшем создавать все условия для безопасных тренировок и проведения соревнований – в конце концов, они сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи, болельщики не подвергались опасности.

Мы готовы к этому даже в условиях, когда ФСУ пока не имеет собственных тренировочных баз, поэтому мы зависимы от спортивных заведений, где есть площадки для сквоша. Но пока что мы вынуждены отменять и тренировки, и соревнования – из-за карантинных ограничений – например, под угрозой оказались чемпионат Украины по сквошу среди юниоров и Кубок Украины по сквошу среди взрослых,

– объясняет Огонесян.

Она добавила, что с начала пандемии было отменено проведение 9 турниров, 1 международного юниорского турнира, которые входили в календарный план федерации и поездки трех команд на чемпионаты Европы (мужчины, женщины, юниоры), а за последнюю неделю были отменены еще три украинских турнира, вместе с тем было отменено проведение 47 турниров под эгидой Европейской федерации.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Что говорят эксперты

Вадим Загарий, координатор проектов Офиса эффективного регулирования BRDO, объясняет, что от введения карантина выходного дня в первую очередь страдает малый бизнес. Салоны красоты, барбершопы, спортзалы – это бизнес с небольшой маржинальностью. Это означает, что закрытие даже на день-два в неделю грозит такому бизнесу закрытием в целом. Ведь постоянные расходы остаются. Арендодатели, например, в отличие от ситуации с полным локдауном, просто отказываются идти на диалог с бизнесом по уменьшению арендной платы за помещение.

"При таких условиях салоны красоты вынуждены увеличивать время работы в будни, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие выходных. Многие салоны красоты начали работать до 23:00 или вообще до полуночи. Нередки случаи, когда салоны красоты и барбершопы на свой страх работают в выходные "под ключ" – постоянных клиентов обслуживают, но за закрытыми дверями и роллетами", – пояснил Загарий.

По его словам, бизнес индустрии красоты имеет полную загрузку в выходные, что генерирует по предварительным подсчетам представителей рынка около 30-40% месячного дохода. Поэтому невозможность работать в субботу-воскресенье ставит такой бизнес на грань выживания.

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Эксперт добавил, что у представителей фитнес-индустрии ситуация немного лучше, поскольку в основном фитнес-студии и спортзалы работают по предоплате, продавая абонементы. Однако, бизнес вынужден продлевать абонементы своим клиентам на то количество дней, которое оказалось замороженным из-за введения карантина выходного дня. А это уже недополучение будущих доходов.

Во время пандемии люди стали меньше тратить и отказываться от благ, которые не являются первой необходимостью, – услуг фитнес-центров в том числе. По оценкам представителей рынка количество проданных абонементов снизилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. Покупка абонемента в спортзал в период, когда действует карантин выходного дня и есть перспектива полного локдауна – очень сомнительная инвестиция. Поэтому бизнес недополучает доходы уже сейчас,

– говорит Загарий.

Также в трудном положении оказались кинотеатры, которые 40% от общего месячного дохода получали именно в выходные. Бизнес вынужден отправлять персонал в отпуск за свой счет или увольнять часть работников. Загарий отметил, что эти индустрии достаточно серьезно пострадали от введения карантина выходного дня, то полного локдауна во второй раз они просто не переживут.