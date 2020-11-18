О карантине выходного дня, бизнесе в условиях пандемии, незаконном строительстве в Киеве – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко говорил бывший советник Киевского городского главы и руководитель Офиса Трансформации Максим Бахматов.

Также обсуждали влияние действий власти относительно ограничений из-за пандемии на бизнес. В эфире 24 канала Бахматов отметил, бизнес не хочет умирать сейчас, потому что он уже почувствовал предыдущий локдаун и не хочет продолжения.

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О карантине выходного дня

Как чиновник должен принять решение? Он делает аналитику, собирает экспертов, общается с общинами и тогда принимает. Однако бизнес уже не доверяет власти, для того, чтобы исправить ситуацию, нужен реальный еженедельный выход премьер-министра из клиник. Также нужна аналитика того, как карантин улучшает ситуацию или ухудшает.

Обнаружили 10 тысяч койкомест, однако сколько не обнаружили – посчитать невозможно, это не отслеживает никто. Украинцы пренебрегают ограничительными мерами, потому что эта история не является смертельной здесь и сейчас. Все думают, что это все неправда, которую придумали политики. Недоверие к власти и отсутствие прозрачного контроля над ветвями власти накапливались годами.

Справка. В Украине 11 ноября отменили адаптивный карантин и вернулись к общенациональному. В то же время правительство ввело карантин выходного дня.

Бизнес в условиях карантина

Думаю, что половина бизнеса не выдержит. Нет дешевых кредитов, а это именно потому, что слабое государство и есть недоверие. Если бы были какие-то кредитные каникулы, ослабления, компенсационные средства или если бы вообще премьер-министр сказал: "Малый и средний бизнес, вы очень важны и мы вас очень любим, поэтому возьмите по 5 тысяч гривен на человека и не работайте".

Где взять деньги? Стоит посмотреть на бюджет, если там действительно "покопаться", то возможно что-то и есть. Но сейчас мы понимаем, что у нас – минус 200 миллиардов и мы не знаем, откуда их взять. В то же время надо понять и то, куда тратили деньги.

Справка. Из-за карантинных ограничений власти на выходных могут работать только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос. Из-за соответствующих мер предприниматели в ряде городов Украины вышли на протесты против новых ограничений.

О незаконном строительстве

В Киеве 200 незаконных застроек. Все просто: слабое государство, коррумпированные силовые структуры и потенциальные суды. Все решает то, у кого больше времени и денег. Однако иски действительно подают и идет борьба, но потом – изменяется суд или судья.

Большинство из застройщиков эффективные бизнесмены, которые хотят порядка и одних правил для всех. Если им говорят, что здесь никому нельзя строить и "порешать" – то они не будут это делать.